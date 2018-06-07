Юрист: "Нафтогаз" экстренно хочет взыскать $2,6 млрд. Это вызывает вопросы

"Газпром" не отдаст $2,6 млрд "Нафтогазу" до апелляции, заявили в компании. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik прокомментировала это решение, отметив, что российская сторона ставит вопрос, на который нельзя закрывать глаза.

"Газпром" считает, что у него есть шансы на отмену решения арбитража Стокгольма по взысканию с компании 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза", до рассмотрения апелляции Киеву платить не будут, сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец на пресс-конференции.

На вопрос, когда "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, Кузнец ответил: "У нас нет никакой уверенности, если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются".

"Нафтогаз" пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить "Газпром" произвести выплату как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку в этом деле — кто кому должен. Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения", — добавил он.

Также, по словам Кузнеца, "Газпром" действительно делал финансовые резервы в системе бухгалтерского учета, как это предусмотрено российским законодательством и правилами международной финансовой отчетности (МСФО), однако это отнюдь не означает, что компания должна немедленно платить. "Газпром не удовлетворен результатами арбитражного разбирательства в Стокгольме, мы считаем, что оно вынесено с серьезными процессуальными нарушениями", — напомнил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина же 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова обратила внимание на несколько моментов в этом деле.

"Во-первых, достаточно странно смотреть на то, как повели себя в этом деле Нидерланды. Дело в том, что Нидерланды, как и РФ, являются участниками Нью-Йоркской конвенции 1958 года, и должны были согласовать этот вопрос с российской стороной. Второй момент — о нем говорили юристы "Газпрома" — это отсутствие какой-либо уверенности в том, что если будут подвижки в пользу России, то те деньги, которые мы выплатим сейчас, будут возвращены на российский счет. Вот это – действительно огромный вопрос, на все это сейчас нельзя закрывать глаза. Третий важный юридический момент связан с тем, что есть огромное количество процессуальных нарушений в процессе самого решения. В этом случае, согласно конвенции, дело может быть обжаловано, плюс установлены предельные сроки по выплате денег. То, что сейчас эти деньги вдруг так экстренно решили взыскать всеми возможными и невозможными способами, конечно, вызывает очень и очень большие вопросы. И здесь, по моему мнению, больше политики, чем международного права", — сказала Кира Сазонова.



У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

