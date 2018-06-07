Аналитик: в реализации "Северного потока-2" появилась определенность

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток-2". Как отметил в эфире радио Sputnik аналитик Игорь Юшков, шансов на реализацию проекта становится все больше, теперь решение за Данией.

Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока-2", сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг на пресс-конференции.

Речь идет об участке газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Заявку подали в апреле прошлого года.

Как сообщили в Nord Stream 2, подготовка к строительству начнется в ближайшие месяцы.

Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на прокладку газопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Как отметил в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, шансов на реализацию проекта становится все больше.

"То, что продолжается выдача разрешений на строительство газопровода – это позитивно для "Газпрома", поскольку шансов на реализацию проекта становится все больше. Одно дело, когда первые выдают, как это было в случае с Германией, а другое – когда разрешение уже выдали и Германия, и Финляндия, и Швеция. Остается одна Дания. Теперь, по сути, на нее будет оказано обратное давление. Сначала на нее американцы давили, мол, принимайте новый закон, что рассматриваете заявку о строительстве еще и с точки зрения национальной безопасности. Теперь получается, что на нее больше давят немцы и все остальные участники проекта. Датчане уже делали намек: мол, как все, так и я – они не понимают, почему должны отказать. Это был сигнал, чтобы им дали определенность. Вот сейчас эта самая определенность появляется. Страны, буквально по маршруту "Северного потока-2", свои разрешения выдали, плюс немцы отбились от нападок экологов. Поэтому думаю, что датчане, скорее всего, это разрешение выдадут в ближайшем будущем, и строительство начнется уже довольно активно", – сказал Игорь Юшков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны. В первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли о неодобрении строительства "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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