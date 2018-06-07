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Политолог: вопрос по бензину в ходе "прямой линии" был явно с интригой

17:1107.06.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАвтозаправочная станцияАвтозаправочная станция
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин ходе "прямой линии" объяснил, как будет остановлен рост цен на бензин. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что российский лидер четко отвечал на все вопросы, которые волнуют граждан.

В Москве в четверг прошла ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным".

В ходе "прямой линии" президент заявил, что нынешний рост цен на бензин в России – это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов.

Отвечая на вопрос водителя из Санкт-Петербурга о причинах роста цен на бензин (в отдельных регионах цена литра АИ-95 составляет 45 рублей – ред.), Путин подтвердил, что это недопустимо, и назвал причины этого процесса.

Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
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По словам президента, рост цен связан с неудачными действиями правительства. "Это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись", – пояснил российский лидер.

"Надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергообеспечения", – сказал Путин.

Он отметил, что дополнительные меры по стабилизации цен на бензин будут приняты к осени этого года, за ситуацией с ценами будут следить правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ходе "прямой линии" Владимир Путин также дал слово министру энергетики Александру Новаку, который заявил, что негативную тенденцию уже удалось переломить, этому помогли срочные фискальные меры, принятые правительством.

"Срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние: мы видим, что цены с 30 мая, с конца мая на автозаправочных станциях не растут", – сказал министр.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что российский президент не боится отвечать на "неудобные вопросы", и нынешняя "прямая линия" это еще раз доказала.

"Все вопросы были интересные, но вопрос по бензину, мне кажется, был с интригой. Многие говорили, что организаторы постараются уйти от неудобных вопросов. Организаторы, может быть, и ушли бы, но не Путин. Он не тот человек, который уходит от неудобных вопросов. Президент четко отвечает на все вопросы, которые волнуют граждан. Но, кстати, в этот раз пришлось поработать и всему правительству и губернаторам, что тоже очень показательно. Это, конечно, хорошая возможность соучастия в диалоге", – сказал Алексей Мартынов.

Он также поделился своими впечатлениями от "прямой линии" и высказал мнение о том, что подобные мероприятия имеют не только внутреннее, но и внешнее значение.

"Этот формат уже стал классическим. Президент отвечает на широкий круг вопросов, которые в течение недели собирали со всей страны, были использованы самые современные способы доставки вопросов: интернет, соцсети… Вообще "прямая линия" с президентом Путиным – это, конечно, внутренняя история, она основана на вопросах граждан России, но она важна и с внешней стороны. Как элемент внешнего воздействия. Я вас уверяю, что за "прямой линией" президента внимательно наблюдают во всех странах мира. Политики и бизнесмены ищут ответы на свои вопросы, а это такой своего рода дополнительный сигнал", – заключил политолог.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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