Политолог: Киев явно идет на обострение ситуации в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможном наступлении ВСУ в Донбассе во время ЧМ-2018. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал мысль, которую высказал Путин на этот счет.

Российский писатель Захар Прилепин обратился к Владимиру Путину в ходе "прямой линии" в качестве советника главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и поделился своими опасениями о ситуации в Украине.

"Я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?", – спросил Прилепин, обратившись в главе государства.

Президент ответил, что в случае нападения "последствия для украинской государственности будут серьезными", однако выразил надежду, что подобных провокаций все же не будет.

Путин также отметил, что киевские власти не могут разрешить конфликт на Донбассе, а ситуация вокруг ДНР и ЛНР только усугубляется. Обострение конфликта российский лидер связал с предстоящими выборами на Украине.

"Мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, – ситуация в этой связи усугубляется", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать самопровозглашенные республики, а единственным путем урегулирования конфликта остаются Минские соглашения.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение, что предупреждение Владимира Путина о серьезных последствиях для Украины в случае нападения на ДНР и ЛНР прозвучало в нужный момент.

"К сожалению, Киев в настоящее время явно идет на обострение ситуации на линии соприкосновения на востоке Украины. По сути, украинское государство нарушает Минские соглашения, нарушает договоренности, которые были достигнуты в рамках контактной группы (по урегулированию ситуации на востоке Украины – ред.). Последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, верховного главнокомандующего – президента Петра Порошенко говорят о том, что наши соседи все-таки идут на обострение ситуации в Донбассе. Порошенко явно заинтересован в краткосрочном обострении обстановки в этом регионе, он пытается переключить внимание украинского избирателя на этот вопрос, потому что во внутренней политике, в социальной сфере лидер украинского государства не может представить никаких успехов. Именно поэтому Украина и идет на обострение на линии соприкосновения в Донбассе", – сказал Иван Мезюхо.

Седьмого июня проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным". Президент в 16-й раз общается с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций. В этом году впервые для ответа на жалобы и обращения граждан президент в прямом эфире обсуждает проблемные вопросы с губернаторами и членами правительства по видеоконференции.

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