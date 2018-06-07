Политолог: Россия – центр сопротивления угрозе третьей мировой войны

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос о возможности третьей мировой войны. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что позиция России по данному вопросу встречает в мире широкое понимание.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе "прямой линии" на вопрос о вероятности возникновения третьей мировой войны, заявил, что ее сдерживает и должно сдерживать понимание того, что она стала бы концом нашей цивилизации.

Президент напомнил слова физика-теоретика Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок".

"Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене", – заявил Путин.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что третья мировая война действительно способна привести к исчезновению человечества.

"Владимир Путин, конечно же, полностью и безусловно прав – третья мировая война приведет к концу человечества, а ядерное оружие, которое есть уже у многих государств, приведет к исчезновению жизни на земле. Мы видим, что наша страна делает сейчас все, чтобы остановить всевозможные американские провокации и в Сирии, и в ситуации с Северной Кореей. Путин говорит о том, что нужно ведущим мировым державам очень внимательно подходить к имеющим место международным конфликтам, не провоцировать друг друга на применение силы, и не вводить друг друга в искушение применить ядерное оружие", – сказал Максим Жаров.

Он отметил, что эта позиция России встречает в мире широкое понимание.

"Россия сейчас является центром сопротивления американской политике, которая ведет на самом деле к разрастанию угрозы третьей мировой войны. Авторитет Владимира Путина и авторитет России в мире высок, и та политика, которую проводит наша страна по сдерживанию американских поползновений развязать какие-то новые конфликты или, например, превратить сирийский конфликт в столкновение мировых держав – вся эта политика вызывает все более широкое понимание в мире. Мы видим, как Китай и многие другие страны активно поддерживают Россию на этом направлении. Президент Путин скоро будет с визитом в Китае, и, я думаю, в ходе переговоров с китайскими руководителями будет дальнейшее развитие этой политики", – сказал Максим Жаров.

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