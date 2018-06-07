Военный политолог: Киев заинтересован, чтобы на Украину пошли "реки оружия"

Киев разрешит прямой экспорт оружия на Украину. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что прямые поставки оружия и техники, безусловно, в интересах киевских властей.

Украина в ближайшее время разрешит прямой экспорт оружия и техники любых производителей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Я хочу анонсировать, что СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности и мы планируем это решение принять в ближайшее время", – сказал он во время форума "Формула безопасности Украины. Продолжение", трансляцию которого ведет МВД страны на Facebook.

Турчинов пояснил, что разрешение будет распространяться как на государственных, так и на частных производителей.

"Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей", – уточнил он.

Кроме того, украинским предприятиям разрешат импорт для обеспечения собственного производства техники и оружия.

В прошлом году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что они уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что прямой экспорт оружия на Украину, безусловно, в интересах Киева.

"Нет никакого сомнения в том, что нынешние киевские власти заинтересованы в том, чтобы на Украину пошли потоки, реки оружия и боевой техники для того, чтобы решать свои задачи – быть в готовности силовым путем решить проблему юго-востока Украины. Поскольку нынешняя киевская власть на штыках пришла и собирается удержаться с помощью военных форм и методов управления государством. Под это подстраиваются законы, которые дают право президенту неограниченно пользоваться вооруженными силами, применять их там и в тех условиях, которые он посчитает необходимыми. А для этого, конечно, нужно много оружия, боевой техники, боеприпасов. Стремление обеспечить прямой экспорт оружия и техники решает для него насущную проблему – само существование нынешней киевской власти", – сказал Андрей Кошкин.

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