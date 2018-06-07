Эксперт о поставках Британии F-35: вряд ли Лондон получил то, что хотел

Первые четыре истребителя F-35 прибыли на базу британских ВВС. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что самолеты этого семейства получились достаточно "сырыми", у них много различных недоработок.

Первые четыре новейших многофункциональных американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning прибыли на базу британских ВВС в графстве Норфолк, это первая партия из 138 самолетов, которые Британия планирует закупить у США, говорится на сайте ВВС.

"Первые британские истребители нового поколения F-35B Lightning прибыли на место базирования на два месяца раньше запланированного срока, это важное событие для королевских военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании", – говорится в заявлении, размещенном на сайте британских ВВС. Как отмечается, "это первая партия самолетов F-35", которые должны прибыть в Британию из США в этом году. Всего Соединенное Королевство планирует закупить 138 самолетов этого типа. Ранее сообщалось, что власти страны обязались потратить на самолеты нового поколения до 2021 года более 12 млрд фунтов стерлингов.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в создании F-35 Великобритания принимала непосредственное участие.

"Технологии по созданию самолета вертикального взлета и посадки были развиты как раз у Великобритании – самолеты Harrier были одними из самых лучших, которые совершали этот маневр. Поначалу Великобритания не хотела делиться этими технологиями, так как они были уникальными, но со временем она стала соисполнителем проекта F-35 – американцы обещали, что самолет, который по многим характеристикам будет опережать Harrier, поступит на вооружение британских ВВС. Помимо этого Великобритания внесла свой финансовый вклад в создание самолета", – сказал Алексей Леонков.

Вместе с тем, по его словам, у самолетов семейства F-35 существует целый ряд недоработок.

"Появление у Великобритании этих самолетов в количестве четырех штук говорит о том, что F-35 начали поступать на вооружение британских ВВС, но в то же время нужно учитывать, что самолет вышел достаточно "сырым", у него очень много различных недоработок. Думаю, прежде чем английские пилоты будут на нем летать, им придется решить ряд технических проблем, которые существуют в этом самолете. Поэтому говорить, что Великобритания получила то, что она хотела, на что потратила свои ресурсы, не приходится. Они получили продукт, но будет ли он тем, что им обещали, я думаю, вряд ли", – отметил военный эксперт.

Lockheed Martin F-35 Lightning II – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

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