Эксперт о поставках Британии F-35: вряд ли Лондон получил то, что хотел

Первые четыре новейших многофункциональных американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning прибыли на базу британских ВВС в графстве Норфолк, это первая партия из 138 самолетов, которые Британия планирует закупить у США, говорится на сайте ВВС.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в создании F-35 Великобритания принимала непосредственное участие.
"Технологии по созданию самолета вертикального взлета и посадки были развиты как раз у Великобритании – самолеты Harrier были одними из самых лучших, которые совершали этот маневр. Поначалу Великобритания не хотела делиться этими технологиями, так как они были уникальными, но со временем она стала соисполнителем проекта F-35 – американцы обещали, что самолет, который по многим характеристикам будет опережать Harrier, поступит на вооружение британских ВВС. Помимо этого Великобритания внесла свой финансовый вклад в создание самолета", – сказал Алексей Леонков.
Вместе с тем, по его словам, у самолетов семейства F-35 существует целый ряд недоработок.
"Появление у Великобритании этих самолетов в количестве четырех штук говорит о том, что F-35 начали поступать на вооружение британских ВВС, но в то же время нужно учитывать, что самолет вышел достаточно "сырым", у него очень много различных недоработок. Думаю, прежде чем английские пилоты будут на нем летать, им придется решить ряд технических проблем, которые существуют в этом самолете. Поэтому говорить, что Великобритания получила то, что она хотела, на что потратила свои ресурсы, не приходится. Они получили продукт, но будет ли он тем, что им обещали, я думаю, вряд ли", – отметил военный эксперт.
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