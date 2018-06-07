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Эксперт: канадцы сожгли Белый дом? Факт верный, контекст вызывает сомнения

13:2907.06.2018
(обновлено: 13:32 07.06.2018)
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© AFP 2018 / Jim WatsonПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне, СШАПремьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Jim Watson
Президент США Дональд Трамп напомнил премьеру Канады Джастину Трюдо о сожжении Белого дома в 1814 году, сообщили СМИ. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это заявление вряд ли играет на руку американскому лидеру.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил ему о сожжении Белого дома в 1814 году, сообщил телеканал СВС

Флаги США и ЕС
© AFP 2018 / John Thys
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Разговор, который был посвящен введению США в отношении Канады пошлин на сталь и алюминий, состоялся 25 мая. По данным телеканала, Трюдо поставил под сомнение утверждение американского лидера, что новые тарифы обусловлены национальной безопасностью.

"Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?", – спросил в ответ Трамп.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что приведенная историческая аналогия играет на руку США. 

"Интересный комментарий для Дональда Трампа, нетипичный для него – обращение к историческим фактам до сих пор обычно не было его "коньком". Но, несмотря на то, что исторический факт приведен верно, контекст вызывает сомнения. Действительно, в 1814 году в ходе англо-американской войны Белый дом был сожжен. Но надо напомнить, что ту войну все-таки начали американцы, а не канадцы, поэтому приводить этот факт в укор канадской стороне вряд ли уместно", – сказал Григорий Ярыгин.     

По его словам, Дональд Трамп показал, что готов пересматривать давние экономические конструкции, существовавшие в международных отношениях. 

"Трамп разговаривает с канадцами на повышенных тонах и это говорит о том, что никто со стороны США не намерен сбавлять обороты в этой экономической гонке на повышение ставок… Противостояние экономическое может вылиться и в политическое. У меня складывается ощущение, что тот формат отношений, который Дональд Трамп сейчас закладывает со своими ближайшими и географическими, и экономическими, и политическими партнерами (я имею в виду Канаду и Мексику), этот формат отношений – он надолго. Пересмотр отношений с этими двумя государствами является индикатором того, что Дональд Трамп готов пересматривать очень давние стабильные экономические конструкции, существовавшие в международных отношениях", – считает Григорий Ярыгин.     

По его мнению, союзники США не ожидали такого резкого поворота во внешнеэкономической политике Соединенных Штатов. 

"Когда весной 2018 года этот поворот был обозначен, канадцы были не готовы, но рассчитывали, что будет обозначена коррекция этого курса, что, например, ограничения, которые введены на импорт стали и алюминия в США, будут скорректированы. Но они не были скорректированы. Канадцы сейчас, я думаю, все еще надеются, что совместно с европейцами они смогут повлиять на США, но это уже, как мне кажется, то, что можно назвать "последней надеждой"… Дональд Трамп, я думаю, отступать не планирует", – сказал Григорий Ярыгин.

Сталелитейный завод ArcelorMittal в Генте, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
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Британские войска сожгли Белый дом в 1814 году в ходе англо-американской войны. Территории современной Канады были в то время британской колонией, их жители участвовали в конфликте на стороне королевства.

В США 1 июня вступили в силу новые пошлины на импорт ряда металлов из Мексики, Канады и Евросоюза: на стальную продукцию – 25% и на алюминиевую – 10%.  

Также сейчас идут переговоры с Канадой и Мексикой по изменению соглашения о зоне свободной торговли НАФТА.

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