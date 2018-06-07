"Копеечка в копилку". Политик о принятом Совбезом ООН заявлении по Донбассу

Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня в Донбассе и призвал увеличить гуманитарную помощь востоку Украины, говорится в принятом заявлении.
В согласованном членами СБ ООН документе гуманитарная ситуация на востоке Украины называется "трагической", в этой связи Совет призывает структуры ООН, которые оказывают помощь, к наращиванию "усилий по облегчению страданий гражданского населения, затронутого конфликтом".
В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал принятый документ важным шагом, направленным не только в адрес сторон конфликта.
"Документ не имеет силу обязательного для исполнения, но это очередная "копеечка" в копилку внимания к сложной ситуации на Донбассе. Я бы не обольщался в части того, что кардинально изменятся действия со стороны Украины. Однако это очень важные, необходимые шаги для того, чтобы международное сообщество все больше прозревало и понимало, что на Украине идет гражданская война. Но Украина на этот документ не отреагирует, и никто ее за это наказывать, к сожалению, не будет, потому что глобальный проект создания "антиРоссии" продолжается", – сказал Вадим Колесниченко.
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