Политолог: Украина из-за "убийства" Бабченко стала посмешищем на весь мир

Британский телеведущий высмеял "убийство" на Украине журналиста Аркадия Бабченко. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что над действиями Киева смеются и возмущаются уже практически во всем мире.

Ведущий британского сатирического шоу Last Week Tonight Джон Оливер посвятил пять минут своей программы "убийству" журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Выпуск доступен на YouTube.

"Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы вывести на чистую воду заказчиков из России. Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман "Твоему папане эта книжка бы понравилась"", – заявил телеведущий.

Некоторые детали инсценировки Оливер назвал "просто чудесными". В частности, работу гримера на месте преступления. То, что в морге Бабченко читал новости о собственной "смерти", он прокомментировал следующим образом: "Круче было бы, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром".

Оливер вспомнил, как одна из коллег Бабченко поразилась тому, что его жена не знала об инсценировке и была уверена, что муж умер. Журналистка предположила, что Бабченко понадобится много цветов, чтобы искупить перед ней вину. На это Оливер заметил, что журналисту даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, привезенных на его могилу. Шоумен также предположил, что жены у Бабченко нет, поэтому он сам переоделся в женское платье, чтобы сбежать из страны.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию британского телеведущего.

"Смеется, возмущается практически весь мир. Тем забавнее читать украинские комментарии о "блестящей операции", заявления украинского президента (Петра Порошенко) о рождении нации вместе с возрождением Бабченко. То есть страна, построенная на "фейках", нация – если верить Порошенко – построенная на "фейках" действительно становятся посмешищем для всего мира. Но самое печальное во всем этом – все смеются, все возмущаются, все уже, казалось бы, поняли, что этой власти верить нельзя, что Киев продуцирует ложь на лжи, но проходит какое-то время, и те же западные СМИ спокойно, без критических комментариев воспроизводят версию этой самой "фейковой" украинской власти. Я думаю, очень важно для нас, для здравых людей не забывать эту историю, нужно постоянно напоминать и Западу, и, собственно говоря, украинскому народу, который видит всю эту ложь каждый день, об этом деле, чтобы все знали – любой нарратив от украинской власти должен подвергаться сомнению и 10, 20 проверкам", – сказал Владимир Корнилов.

На минувшей неделе СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил в причастности к "убийству" Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.