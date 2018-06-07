РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Путин рассчитывает, что сборная Россия "выстрелит" на ЧМ по футболу
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: Украина из-за "убийства" Бабченко стала посмешищем на весь мир

11:2207.06.2018
(обновлено: 11:23 07.06.2018)
111170
© AP Photo / Mykola Lazarenko/Presidential Press Service PoolПрезидент Украины Петр Порошенко и Аркадий БабченкоПрезидент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко
© AP Photo / Mykola Lazarenko/Presidential Press Service Pool
Британский телеведущий высмеял "убийство" на Украине журналиста Аркадия Бабченко. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что над действиями Киева смеются и возмущаются уже практически во всем мире.

Ведущий британского сатирического шоу Last Week Tonight Джон Оливер посвятил пять минут своей программы "убийству" журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Выпуск доступен на YouTube

"Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы вывести на чистую воду заказчиков из России. Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман "Твоему папане эта книжка бы понравилась"", – заявил телеведущий.

Президент Украины Петр Порошенко и журналист Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Политолог: Порошенко не понимает – что можно Лондону, то не позволено Киеву
Некоторые детали инсценировки Оливер назвал "просто чудесными". В частности, работу гримера на месте преступления. То, что в морге Бабченко читал новости о собственной "смерти", он прокомментировал следующим образом: "Круче было бы, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром".

Оливер вспомнил, как одна из коллег Бабченко поразилась тому, что его жена не знала об инсценировке и была уверена, что муж умер. Журналистка предположила, что Бабченко понадобится много цветов, чтобы искупить перед ней вину. На это Оливер заметил, что журналисту даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, привезенных на его могилу. Шоумен также предположил, что жены у Бабченко нет, поэтому он сам переоделся в женское платье, чтобы сбежать из страны.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию британского телеведущего.

"Смеется, возмущается практически весь мир. Тем забавнее читать украинские комментарии о "блестящей операции", заявления украинского президента (Петра Порошенко) о рождении нации вместе с возрождением Бабченко. То есть страна, построенная на "фейках", нация – если верить Порошенко – построенная на "фейках" действительно становятся посмешищем для всего мира. Но самое печальное во всем этом – все смеются, все возмущаются, все уже, казалось бы, поняли, что этой власти верить нельзя, что Киев продуцирует ложь на лжи, но проходит какое-то время, и те же западные СМИ спокойно, без критических комментариев воспроизводят версию этой самой "фейковой" украинской власти. Я думаю, очень важно для нас, для здравых людей не забывать эту историю, нужно постоянно напоминать и Западу, и, собственно говоря, украинскому народу, который видит всю эту ложь каждый день, об этом деле, чтобы все знали – любой нарратив от украинской власти должен подвергаться сомнению и 10, 20 проверкам", – сказал Владимир Корнилов.

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Главный руководитель позора". Политолог о Порошенко и истории с Бабченко
На минувшей неделе СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил в причастности к "убийству" Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Деградирующая страна и президент !!!
11:27
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена