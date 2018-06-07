Политолог: Украина из-за "убийства" Бабченко стала посмешищем на весь мир

Ведущий британского сатирического шоу Last Week Tonight Джон Оливер посвятил пять минут своей программы "убийству" журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Выпуск доступен на YouTube.
"Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы вывести на чистую воду заказчиков из России. Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман "Твоему папане эта книжка бы понравилась"", – заявил телеведущий.
Оливер вспомнил, как одна из коллег Бабченко поразилась тому, что его жена не знала об инсценировке и была уверена, что муж умер. Журналистка предположила, что Бабченко понадобится много цветов, чтобы искупить перед ней вину. На это Оливер заметил, что журналисту даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, привезенных на его могилу. Шоумен также предположил, что жены у Бабченко нет, поэтому он сам переоделся в женское платье, чтобы сбежать из страны.
Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию британского телеведущего.
"Смеется, возмущается практически весь мир. Тем забавнее читать украинские комментарии о "блестящей операции", заявления украинского президента (Петра Порошенко) о рождении нации вместе с возрождением Бабченко. То есть страна, построенная на "фейках", нация – если верить Порошенко – построенная на "фейках" действительно становятся посмешищем для всего мира. Но самое печальное во всем этом – все смеются, все возмущаются, все уже, казалось бы, поняли, что этой власти верить нельзя, что Киев продуцирует ложь на лжи, но проходит какое-то время, и те же западные СМИ спокойно, без критических комментариев воспроизводят версию этой самой "фейковой" украинской власти. Я думаю, очень важно для нас, для здравых людей не забывать эту историю, нужно постоянно напоминать и Западу, и, собственно говоря, украинскому народу, который видит всю эту ложь каждый день, об этом деле, чтобы все знали – любой нарратив от украинской власти должен подвергаться сомнению и 10, 20 проверкам", – сказал Владимир Корнилов.
Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
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