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Эксперт о нежелании молодежи готовиться к пенсии: дело в привычке

09:5607.06.2018
(обновлено: 10:46 07.06.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы. Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал, что поможет изменить ситуацию.

Поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы, говорится в докладе Центробанка "Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов".

Эксперты регулятора считают, что представители "поколения Y" (родившиеся в 1980–2000 годах, – ред.) активно копят деньги, однако используют аккумулированные средства для получения "качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Татьяна Голикова: пенсионное законодательство – одно из самых сложных
Подобная "нерациональная" тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений. Это, в свою очередь, подорвет устойчивость существующей модели пенсионной системы, считают в ЦБ.

В Центробанке также отмечают, что в эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования. Эта поведенческая черта может привести к отказу от "активного обладания" частной собственностью, что негативно скажется на росте экономики.

Чтобы побороть негативные тенденции, ЦБ планирует создать "дружественную среду" для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с "поведенческой иррациональностью" молодых клиентов, говорится в докладе.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал, что поможет изменить ситуацию.

"Мы понимаем, что привычка к тому, что государство должно помогать и в тяжелых ситуациях, и в смысле пенсионного обеспечения полностью брать на себя все обязанности  – это не изжито даже в поколении молодежи, которая росла при рынке. Психологически молодой человек не очень готов к пониманию, что он должен заботиться о пенсионном обеспечении, которое наступит через несколько десятков лет. Это вопрос финансовой грамотности, просвещения о том, что задача пенсионного обеспечения лежит не только на государстве, но и на самом человеке, которому когда-то предстоит выйти на заслуженный отдых. Поэтому надо заниматься не только финансовым просвещением, но и создавать специальные продукты для населения, приобщать их к работе с финансовыми инструментами, которые позволят заниматься не только простым накопительством пенсионных ресурсов, но и приумножать их и выходить на солидные суммы", – сказал Михаил Беляев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
48 пользователей оставили 56 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Валерий Ханислямов
Смысл копить, если родное государство рано или поздно все равно найдет способ обобрать!
10:20
07.06.2018
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Майя Савина
Т.е. молодежь не хранит деньги с Сберкассе и тем самым не будет у государства кредитного финансового облака, которого теоретически нет, но практически оттуда можно брать?
10:21
07.06.2018
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