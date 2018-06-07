Эксперт о нежелании молодежи готовиться к пенсии: дело в привычке

ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы. Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал, что поможет изменить ситуацию.

Поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы, говорится в докладе Центробанка "Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов".

Эксперты регулятора считают, что представители "поколения Y" (родившиеся в 1980–2000 годах, – ред.) активно копят деньги, однако используют аккумулированные средства для получения "качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу".

Подобная "нерациональная" тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений. Это, в свою очередь, подорвет устойчивость существующей модели пенсионной системы, считают в ЦБ.

В Центробанке также отмечают, что в эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования. Эта поведенческая черта может привести к отказу от "активного обладания" частной собственностью, что негативно скажется на росте экономики.

Чтобы побороть негативные тенденции, ЦБ планирует создать "дружественную среду" для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с "поведенческой иррациональностью" молодых клиентов, говорится в докладе.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал, что поможет изменить ситуацию.

"Мы понимаем, что привычка к тому, что государство должно помогать и в тяжелых ситуациях, и в смысле пенсионного обеспечения полностью брать на себя все обязанности – это не изжито даже в поколении молодежи, которая росла при рынке. Психологически молодой человек не очень готов к пониманию, что он должен заботиться о пенсионном обеспечении, которое наступит через несколько десятков лет. Это вопрос финансовой грамотности, просвещения о том, что задача пенсионного обеспечения лежит не только на государстве, но и на самом человеке, которому когда-то предстоит выйти на заслуженный отдых. Поэтому надо заниматься не только финансовым просвещением, но и создавать специальные продукты для населения, приобщать их к работе с финансовыми инструментами, которые позволят заниматься не только простым накопительством пенсионных ресурсов, но и приумножать их и выходить на солидные суммы", – сказал Михаил Беляев.

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