Мнение: Ким Чен Ын никогда не "встанет на колени" перед американцами

Адвокат Трампа заявил, что лидер КНДР "на коленях" просил о саммите. Такие заявления перед намеченной встречей в верхах вызывают недоумение, отметил профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын "на коленях" просил американскую сторону о встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, его слова приводит Bloomberg.

"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", – заявил Джулиани на выступлении в Израиле.

В конце мая Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил, что не считает нужным проводить саммит из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. При этом американский президент подчеркнул, что будет готов встретиться с лидером КНДР в будущем.

В Белом доме также заявляли, что встреча групп по подготовке саммита сорвалась. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не появились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров.

Позднее президент США сообщил, что встреча все-таки состоится. Она пройдет 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik оценил позицию американской стороны.

"Это стремление унизить главу Северной Кореи и получить определенные дивиденды вызывает полнейшее недоумение. У нормального человека это вызывает раздражение. Особенно то, что это происходит перед встречей на высшем уровне. Хотим мы того или нет, лидер КНДР – это лидер державы, которая обладает ядерным оружием. Встреча двух лидеров очень важна для сохранения мира и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в мире в целом. Эта встреча назрела. Но США пытаются возвыситься, представить себя исключительными, рассчитывают, что Трамп получит на предстоящих переговорах серьезные преференции. Этого не будет. Так в мире дела не делаются. И западные СМИ, и политический истеблишмент США оказываются Трампу медвежью услугу. А Ким Чен Ын никогда не "встанет на колени" перед американцами", – полагает Александр Гусев.

Дональд Трамп во вторник вечером заявил, что подготовка к его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном идет хорошо.

"Похоже, что пока все идет отлично. Посмотрим, что будет. Но (это) очень важно. Это будут очень важные два дня", – заявил Трамп журналистам. При этом президент не уточнил, какие именно два дня он имеет в виду.

Ранее Трамп заявлял, что однодневного саммита с лидером КНДР может не хватить, чтобы обсудить все вопросы.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!