Эксперт о заявлении Меркель по G7: понятное дело, что они сами себе вредят

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018

Ангела Меркель назвала присоединение России к формату G7 невозможным. В эфире радио Sputnik эксперт Вадим Трухачев предположил, чем руководствовалась канцлер Германии, делая это заявление.

Возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в рамках "правительственного часа" в бундестаге. Москва, по ее словам, нарушает нормы международного права, в то время как другие члены клуба ведущих держав стараются их соблюдать.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — цитирует канцлера таблоид Bild.

При этом Меркель подчеркнула, что постоянный контакт между Москвой и Берлином, а также взаимодействие по линии G7 сохраняется.

Власти Германии периодически обсуждают возможность возвращения России в формат "Большой восьмерки". В апреле глава МИД страны Хайко Маас назвал такой вариант развития событий "нереалистичным". Позднее депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала вновь присоединить Москву к G7 в качестве противовеса США.

В 2014 году на фоне событий в Крыму участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до G7. Москва неоднократно заявляла, что не будет предпринимать никаких шагов по возвращению в G8.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев прокомментировал нынешнее заявление Ангелы Меркель.

"А зачем нам возвращаться в "Большую восьмерку"? Мир изменился, а этот клуб придумали в середине 70-х годов, нынешней действительности он не отвечает совершенно. Меркель, делая свое заявление, скорее всего, исходила из того, что в "семерке" есть три страны — США, Великобритания и Канада, — которые точно будут возражать против того, чтобы Россия туда возвращалась. Откровенные сторонники возвращения ограничиваются Италией, остальные колеблются, понимая, что большинство тут — у англосаксов. Понятное дело, что они сами себе вредят. "Большая восьмерка" была бы очередной переговорной площадкой – лучше разговаривать, чем воевать. Но, по их мнению, это клуб стран, соответствующих исключительно стандартам западной демократии, поэтому России, Китаю, Индии и еще кому бы то ни было вход туда заказан", — сказал Вадим Трухачев.

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