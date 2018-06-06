Эксперт: ответ РФ на "список Магнитского" в Эстонии – "правовая симметрия"

Россия запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии. Комментируя это решение в эфире радио Sputnik, политолог Кирилл Коктыш отметил, что международные отношения всегда строятся по принципу взаимности.

Россия запретила въезд в страну ряду "особо русофобски настроенных" политиков и общественных деятелей из Эстонии, сообщили в российском МИД. Этот шаг стал ответом на действия Таллина, который запретил въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского".

"Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям", – отмечается в тексте, опубликованном на сайте министерства.

В МИД РФ напомнили, что аналогичный ответ последовал и на действия литовских властей.

"Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии", – заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия не оставит без надлежащего ответа недружественные акты в странах Прибалтики.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал это решение.

"Любые международные отношения строятся всегда по принципу взаимности. И в этом плане наша готовность сглаживать углы работала против России – провоцировала дальнейшую эскалацию антироссийских настроений, когда готовность что-то не замечать интерпретировалась как слабость. Поэтому ситуация правовой симметрии, когда на каждое резкое движение с той стороны производится аналогичное решение со стороны России – это правильный принцип международных отношений, да и не только международных", – сказал Кирилл Коктыш.

В России сотрудника крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского обвиняли в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года он скончался в СИЗО "Матросская Тишина", пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Позднее аналогичный закон приняли в Эстонии, Литве и Латвии. В марте Эстония запретила въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского". Внутригосударственные меры по "списку" – в том числе запреты на въезд – также приняли США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.

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