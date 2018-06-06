Политолог о конфликте в кабмине Украины: "крайним" быть никто не хочет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить главу Минфина Александра Данилюка. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов рассказал, в чем, по его мнению, состоит суть конфликта в украинском правительстве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить главу министерства финансов Александра Данилюка. Об этом говорится на странице премьера в Facebook.

Гройсман объяснил свое решение конфликтом, который Данилюк спровоцировал на заседании правительства. Кроме того, по его словам, глава Минфина распространял искаженную информацию среди международных партнеров Киева накануне важных для Украины переговоров с ЕС.

"В условиях тех вызовов, которые перед нами стоят, вопрос смены главы министерства финансов нужно решить безотлагательно", – подчеркнул Гройсман.

В конце мая на заседании правительства глава Минфина потребовал назначить его советника Яну Бугримову на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. Гройсман отказался, после чего Данилюк покинул заседание. Глава Минфина также написал письмо послам "Большой семерки", в котором заявил, что имеет право формировать команду без согласования с премьером и президентом.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в чем, по его мнению, состоит суть конфликта украинского премьера с министром финансов.

"На самом деле конфликт Гройсмана с Данилюком разворачивается в стенах кабмина достаточно давно. И то, что в настоящий момент премьер-министр делает подобное заявление – это естественная закономерность. Дело в том, что Данилюк прекрасно понимает, в какой ситуации находятся финансы Украины, как понимает и то, что его могут сделать "крайним" в очередном экономическом провале. Поэтому он попытался пойти такой дорожкой – в обход своего прямого руководства. Он озвучил те проблемы и сложности, с которыми он лично сталкивается, как и Украина в целом. И, не согласовав с премьером, направил письмо послам G7. Конечно, реакцией Гройсмана было убрать такого человека – кто может спрогнозировать, какие еще шаги последуют с его стороны. Так что это очередная внутренняя разборка. В условиях, когда экономика и финансы Украины находятся в удручающем состоянии, конечно, никому не хочется быть "крайним"", – сказал Денис Денисов.

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