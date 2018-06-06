Политолог: не Порошенко судить российских лидеров и "вождей"

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вызвала президента Украины Петра Порошенко на "дуэль" по русскому языку. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, согласится ли на это Порошенко.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила президенту Украины Петру Порошенко устроить дуэль, используя в качестве оружия диктант по русскому языку.

Так Симоньян ответила на критику со стороны политика, которую он высказал в интервью изданию El Pais.

"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия – диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я – вождь мирового фейкньюса", – написала Симоньян в Twitter.

В качестве форы она предложила "выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного".

Во время интервью журналист испанской газеты задал Порошенко вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России. Он упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем".

"Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер"", – заявил в ответ Порошенко и призвал "не верить российским СМИ".

Симоньян, в свою очередь, посоветовала украинскому президенту не учить ее русскому языку.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал предложение Маргариты Симоньян.

"Не думаю, что Порошенко согласится. Хотя, конечно, русский язык Порошенко еще не забыл. Работает ли он над этим, я точно не знаю, но, по крайней мере, государственная машина на Украине сейчас усиленно трудится над тем, чтобы люди начали забывать русский язык, хотя пока результатов этой работы не видно. Люди по-прежнему говорят на русском языке – кто лучше, кто хуже, тем не менее, этот язык общения остается, это язык, на котором говорит большинство людей и в Киеве, да и по всей Украине в целом. Ну а то, что он (Порошенко) позволяет себе подобные высказывания – не ему судить, как в России относятся к Сталину или другим лидерам и вождям. Я лично в слове "вождь" не вижу ничего плохого", – сказал Александр Дудчак.

По его мнению, украинскому президенту стоило бы лучше подумать о своем имидже.

"Люди вообще судят лидеров по делам. Точно так же судят и на Украине, и по деятельности нынешнего руководства судят о Порошенко. Его рейтинг, его репутация крайне низки. Пожалуй, ни у одного руководителя Украины со времен развала Советского Союза не было такого антирейтинга, как у Порошенко. Так что не ему говорить о Путине, о Сталине… Пусть бы занялся лучше своим имиджем и своей личной репутацией, хотя бы среди населения Украины, которое бежит от такого руководства во все стороны – на юг, на север, на запад и на восток", – заключил политолог.

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