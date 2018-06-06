Военный эксперт: у России есть ответ на "авантюрную политику" Украины

В Крыму проходят учения с комплексами С-400 "Триумф" и "Панцирь". В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев отметил значение нынешних учений в обеспечении безопасности южных рубежей России.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь" на учениях в Крыму отразили удар условного противника с моря, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Поразив цели, расчеты комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. "На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты – имитаторы пусковых установок С-400", – подчеркнул Астафьев.

Кроме того, корабли условного противника атаковали береговые комплексы "Бал" и "Бастион", а с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Совместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали в ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В маневрах участвуют около шести тысяч военнослужащих, задействовано около ста самолетов и вертолетов.

В конце мая сообщалось, что соединения Черноморского флота выступят в роли условного противника, а авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят все виды учебно-боевых задач. Многие элементы выполняются впервые. Личному составу авиационных частей предстоит выполнить задачи одновременно на территории нескольких регионов: на Ставрополье, в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев отметил значение нынешних учений в обеспечении безопасности наших южных рубежей.

"Учения, которые проводятся в Крыму с комплексами С-400, обеспечивающими поражение любых баллистических, авиационных целей на больших расстояниях, и с комплексами "Панцирь", которые позволяют бороться с любыми попытками воздушного нападения на более ближних подступах, позволяют надежно защитить Республику Крым, силы Черноморского флота и самое главное – объекты и гражданское население. На сегодняшний день, когда активность стран НАТО, США в Средиземноморском бассейне и в Черном море усиливается, когда на Ближнем Востоке все более активно действуют террористические группировки, в том числе хорошо вооруженные, значение такие учения имеют непреходящее. Для нас важно и другое: авантюрная политика нынешнего руководства Украины, звучащие угрозы воздушного нападения на Крым, вынуждают нашу страну принимать все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны в этом районе. Поэтому эти учения нужны и важны, и я уверен, что они покажут способность и слаженность наших расчетов действовать в любой обстановке", – сказал Владимир Богатырев.