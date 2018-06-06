Мнение: США понимают – никто в мире не рад их претензиям на доминирование

В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о возможной встрече лидеров Сирии и Северной Кореи Башара Асада и Ким Чен Ына. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik объяснил причины этой обеспокоенности.

В США обеспокоены сообщениями о возможной встрече президента Сирии Башара Асада и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил представитель Госдепа.

О желании Асада посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном писала центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун".

"Я не думаю, что это поможет, но мы не можем подтвердить, что эта встреча точно пройдет. Думаю, что мы будем обеспокоены. Если у вас такой парень, как Башар Асад, <…> встречается с Северной Кореей, то это точно является предметом обеспокоенности для нас", – сказал журналистам американский дипломат.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik объяснил причины обеспокоенности Госдепа США.

"Доктрина Соединенных Штатов – она очень простая и строится на древнем принципе "разделяй и властвуй". Поэтому ситуация, когда кто-то начинает объединяться и вести переговоры, пусть даже это будут два небольших государства, одно из которых подвергается изоляции, а второе – давлению и даже военной интервенции, вызывает у США обеспокоенность, потому что подобные процессы могут стать неконтролируемыми. Никто в мире не испытывает большой радости по поводу глобального доминирования США или их претензий на это глобальное доминирование. И если эти люди, страны, политики начнут между собой объединяться, начиная хотя бы с таких простых контактов, это может создать угрозу для претензий на глобальное доминирование Соединенных Штатов. Поэтому такие встречи будут вызывать сопротивление со стороны американцев", – сказал Богдан Безпалько.

По его словам, объяснениям США в данном случае верить не стоит.

"Конечно, это будет подаваться под видом того, что Сирия якобы может получить технологии производства ракет или ядерного оружия, а Северная Корея, наоборот, может получить из Сирии какое-нибудь химическое оружие, которого в реальности там давно нет – но это будут лишь поводы для медиакомпании. На самом деле недовольство вызовет простое желание лидеров, которые не собираются подчиняться США, пообщаться, и, возможно, объединить усилия в противодействии этому диктату", – заключил Богдан Безпалько.

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