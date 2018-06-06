Политолог назвал причину "отрезвления" Европы в отношении России

Немецкие СМИ объяснили, почему Европе надо объединиться с Россией. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин отметил, что для перелома в отношениях ключевую роль сыграли несколько обстоятельств.

В одиночку Европа едва ли способна противостоять США, для этого ей необходимо объединиться с Россией, Китаем и другими странами – участницами ядерной сделки с Ираном, пишет в статье для издания Suddeutsche Zeitung журналист Руперт Штернат.

По его мнению, отношение США к Европе в обозримом будущем не изменится к лучшему, и если сейчас уступить Вашингтону, то дальше отношения будут лишь ухудшаться. Необходимо объединение всех стран, подписавших ядерную сделку с Ираном, включая Китай и Россию, считает журналист. Если европейским политикам удастся договориться, то, убежден Штернат, другие страны, в частности Индия и государства Азии и Южной Америки, присоединятся к этой инициативе.

Такая позиция подразумевает и незамедлительную отмену несправедливых санкций против России. Мирное сосуществование разных европейских народов будет возможно лишь в том случае, если им удастся договориться о справедливом балансе интересов с Москвой. Если удастся достичь такого единства, то США, несмотря на позицию Трампа, придется пересмотреть свою политику, подводит итог Штернат.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что для перелома в отношениях Европы с Россией ключевую роль сыграли несколько обстоятельств.

"В международной политике мы наблюдаем сейчас исключительно важный момент, который, похоже, связан с начавшимся переломом в Европе в отношении России, в повороте к более благоприятным отношениям. Здесь ключевую роль сыграли несколько обстоятельств, в том числе выход США из ядерной сделки с Ираном и введение пошлин на сталь из Европы. Но, как мне кажется, самой главной причиной начавшегося "отрезвления" Европы в отношении России, поворота к реализму стал российский внешнеполитический курс, точнее, две характеристики этого курса. Во-первых, это стратегическое терпение. Речь идет о поведении России в условиях фактически бесконечных нападок и обвинений. А во-вторых, это очень высокая дипломатическая и внешнеполитическая активность, доносящая реальное послание России до европейских государств и народов. Все это, похоже, начинает срабатывать буквально на наших глазах", – сказал Алексей Зудин.

Американский президент Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном. Европейские страны раскритиковали такое решение.

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