Политолог о заявлении пограничников Украины: обнаружили то, что и так ясно

Украинские пограничники признались в своем бессилии на Азовском море. В этих условиях Украине изображать из себя агрессивного соседа по крайней мере неумно, отметил в эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла.

Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России, заявил в эфире телеканала "UA:Перший" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, российские военные не перестают "демонстрировать силу" в Азовском море, однако Украина готова ответить, если Москва решится на "агрессивные и неадекватные действия".

Отвечая на вопрос ведущей о конкретных мерах, которые могли бы предпринять украинские пограничники, Слободян отметил, что оснащение его ведомства уступает российскому.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут Государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", – сказал Слободян.

При этом он отметил, что в штабе Объединенных сил Украины готовят ответ на все возможные действия России.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik оценил это заявление.

"Когда пограничники не охраняют границу, а "противостоят" кому-то, это свидетельство того, что отношения между странами находятся в очень плохом состоянии. В данном случае произошедшее является полностью виной Украины. Хотелось бы сказать, что "лежит на ее совести", но совести у тех, кто правит этой страной в настоящее время, конечно же, мы не обнаружим. Украинские пограничники совершили целый ряд противоправных действий против граждан России, они совершили акт пиратства и привели ситуацию к той точке, в которой она находится сейчас", – отметил Владимир Джаралла.

По его мнению, украинские пограничники используют ситуацию, чтобы увеличить финансирование.

"Самое смешное в том, что у них вообще не было ресурсов, которые можно было бы назвать сопоставимыми с российскими. Украинские пограничные катера в Азовском море – это переделанные катера гражданского назначения или рыболовецкие сейнеры. В этих условиях изображать из себя агрессивного соседа по крайней мере неумно. Таким образом, столкнувшись с тем, что уже сейчас Россия на Азовском море приняла всего лишь превентивные меры, которые демонстрируют ее способность защищать себя, Украина обнаружила то, что было известно и без этого – что она не способна ни на что более. И в связи с этим разыгрывается традиционный украинский спектакль. Подобные ситуации там уже научились использовать начальники ведомств, чтобы попытаться получить дополнительные средства, урвать кусок из слабенького украинского бюджета", – сказал Владимир Джаралла.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы. В Крыму возбудили дело об угоне российского судна. Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!