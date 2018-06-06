Политолог: многое во внешней политике держится на личных симпатиях

Владимир Путин рассказал, с кем из мировых лидеров отмечал свой день рождения. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik объяснил, что значат личные отношения в международной политике.

Президент России Владимир Путин рассказал, как отмечал свой день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наверное, председатель Си Цзиньпин – это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали", – сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии своего визита в КНР 8-10 июня.

"Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", – добавил он, говоря о праздновании дня рождения.

Владимир Путин обычно обменивается подарками с Си Цзиньпином. В 2016 году президент России подарил лидеру КНР ящик мороженого. Какой сюрприз он намерен сделать в ходе предстоящего визита, пока остается тайной.

"Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами, я потом Вам на ухо шепну", – сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин – хороший партнер, надежный друг и душевный человек, с ним интересно обсуждать мировые проблемы и вопросы экономики.

"Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств", – сказал Путин.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik оценил, как такие личные отношения сказываются на диалоге двух стран.

"Очень многое во внешней политике держится именно на личных симпатиях лидеров государств. Это касается не только России и Китая, это связано со всем миром. Потому что очень многие вопросы строятся на доверии, на понимании психологии соседей. И такие отношения, конечно, не гарантия от определенных трудностей и недопонимания, но зато большая гарантия в смысле того, что глобальные сложные конфликты между странами невозможны. То есть личные отношения гарантируют симпатию и ориентацию внешнеполитических ведомств на сотрудничество. Это очень хорошо, что именно с Китаем у президента Путина сложились нормальные деловые, дружеские отношения, потому что, если смотреть в будущее, очень многое зависит от нашего сотрудничества с китайцами. Это было определено еще сто лет назад, когда начались нормальные первые контакты между Россией и Китаем. В будущем это будет только усиливаться", – сказал Вячеслав Смирнов.

Российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Циндао 9-10 июня.

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