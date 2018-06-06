Мнение: вводя санкции, страны добровольно отказываются от денег

Владимир Путин заявил об обратном влиянии санкций против России. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что этот эффект будет длительным.

Те, кто под давлением США ввел санкции против России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

США в марте ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%, дав отсрочку ряду стран. В последний день мая Вашингтон после безуспешных переговоров ввел эти пошлины практически для всех стран, включая ЕС и Канаду. Для поставок из России они действуют с марта.

"Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов. "Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития", – заявил он.

При этом президент выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", а отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.

Во вторник в ходе переговоров с президентом Австрии Александером ван дер Белленом Путин заявил, что любые политически мотивированные ограничения вредны, но Россия преодолела трудности, связанные с санкциями. При этом он отметил, что в отмене санкций заинтересованы все стороны, в том числе и Москва.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия антироссийских санкций для Европы.

"Cанкции сказались на экономике этих стран, в целых секторах экономики, начиная туризмом и заканчивая поставками сельхозпродукции из стран центральной Европы, той же Польши. Санкции ощутили на себе Италия, Греция, то есть те страны, которые традиционно были нашими партнерами. Когда касается конкретных предприятий и секторов экономики, это серьезная проблема. Санкции действительно беспокоят экономику наших европейских партнеров", – сказал Андрей Суздальцев.

К тому же, по его мнению, отрицательный эффект будет долгосрочным.

"Рынки меняются. Уже прошло четыре года с тех пор как ввели такие масштабные санкции. Они разрослись. Россия потихоньку программой импортозамещения эти лакуны заполняет и своим производством, и производством тех стран, которые сохранили отношения с Россией. То есть рынок никуда не девается, но эволюционирует в другой формат, в котором места ряду компаний из ЕС не остается. Нет тех свободных торговых отношений, к которым Европа быстро привыкла к началу нулевых годов. Эти последствия долгосрочные. Вернуться на тот объем рынка, который занимали европейские товары и инвестиции, сейчас уже невозможно. Вводя санкции, страны добровольно отказываются от денег", – отметил Андрей Суздальцев.

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