Мнение: вводя санкции, страны добровольно отказываются от денег

Те, кто под давлением США ввел санкции против России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
США в марте ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%, дав отсрочку ряду стран. В последний день мая Вашингтон после безуспешных переговоров ввел эти пошлины практически для всех стран, включая ЕС и Канаду. Для поставок из России они действуют с марта.
"Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов. "Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития", – заявил он.
При этом президент выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует, все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", а отношения со всеми партнерами, включая США, нормализуются.
Во вторник в ходе переговоров с президентом Австрии Александером ван дер Белленом Путин заявил, что любые политически мотивированные ограничения вредны, но Россия преодолела трудности, связанные с санкциями. При этом он отметил, что в отмене санкций заинтересованы все стороны, в том числе и Москва.
Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия антироссийских санкций для Европы.
"Cанкции сказались на экономике этих стран, в целых секторах экономики, начиная туризмом и заканчивая поставками сельхозпродукции из стран центральной Европы, той же Польши. Санкции ощутили на себе Италия, Греция, то есть те страны, которые традиционно были нашими партнерами. Когда касается конкретных предприятий и секторов экономики, это серьезная проблема. Санкции действительно беспокоят экономику наших европейских партнеров", – сказал Андрей Суздальцев.
К тому же, по его мнению, отрицательный эффект будет долгосрочным.
"Рынки меняются. Уже прошло четыре года с тех пор как ввели такие масштабные санкции. Они разрослись. Россия потихоньку программой импортозамещения эти лакуны заполняет и своим производством, и производством тех стран, которые сохранили отношения с Россией. То есть рынок никуда не девается, но эволюционирует в другой формат, в котором места ряду компаний из ЕС не остается. Нет тех свободных торговых отношений, к которым Европа быстро привыкла к началу нулевых годов. Эти последствия долгосрочные. Вернуться на тот объем рынка, который занимали европейские товары и инвестиции, сейчас уже невозможно. Вводя санкции, страны добровольно отказываются от денег", – отметил Андрей Суздальцев.
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