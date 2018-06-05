Политолог: в отношениях ФРГ и США срабатывают "мины замедленного действия"

Немецкие политики требуют выслать посла США Ричарда Гренелла из страны, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал мнение, что раскол между двумя странами очевиден.

Немецкие политики требуют выслать из страны американского посла Ричарда Гренелла после его высказываний о желании укрепить позиции "консерваторов по всей Европе". Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

В интервью изданию Breitbart London Гренелл также заявил о том, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца "рок-звездой" европейской политики. Американский посол пригласил главу австрийского правительства на обед.

"То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии", — отметил экс-глава СДПГ Мартин Шульц.

По его словам, вместо того чтобы придерживаться нейтральной позиции по отношению к принимающей стране, американский дипломат действует как представитель политического движения. Он также добавил, что считает возможный визит Курца в Германию "чудовищным событием", который "повлечет за собой сокращенное пребывание" Гренелла в стране в качестве посла.

Лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт потребовала немедленной высылки представителя США.

"Тот, кто, как и американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат", — подчеркнула Вагенкнехт.

Канцлер Германии Ангела Меркель не стала комментировать высказывания Гернелла. По ее словам, МИД страны собирается провести беседу с американским послом.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что под отношения двух стран было заложено множество "мин замедленного действия" во времена госпереворота на Украине.

"Известный анекдот: Почему в США не может быть переворота? Потому что в этой стране нет посольства США. Действия американского посла в Германии вполне в духе последних событий и трендов. Вспомним (бывшего помощника государственного секретаря США) Викторию Нуланд, ее высказывания во время Майдана в Киеве о том, куда надо "послать" Европу. Раскол между Германией и США очевиден. Еще во времена украинских событий было заложено множество "мин замедленного действия", которые сейчас начинают срабатывать. Находиться все время в роли "служанки" у США Германию не устраивает. Поэтому раскол этот будет нарастать и дальше. Выбор перед Германией стоит простой: либо превратиться в "американскую горничную", либо отстоять свое достоинство и свое право на будущее", — сказал Леонид Крутаков.



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