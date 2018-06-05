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Политолог: Австрия занимает особую позицию по отношению к России

19:0505.06.2018
(обновлено: 19:06 05.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер ван дер Беллен провели переговоры в Вене. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что обе страны видят друг в друге партнеров, на которых можно положиться.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в США, Иране и Европе.

Переговоры Путина и ван дер Беллена прошли во вторник в Вене.

"Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе", – заявил президент Австрии по итогам встречи.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на церемонии официальной встречи у дворца Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Прямо по Курцу, или О том, кто в Европе быстрее других соображает
Путин со своей стороны отметил, что в рамках встречи затрагивались и другие международные вопросы.

"В ходе переговоров, разумеется, обменялись мнениями и по ряду международных и региональных проблем. При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Сирии", – добавил он.

На пресс-конференции по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Путин заявил, что кризиса доверия в отношениях России и Европы нет.

"Хочу вас разочаровать, я так не думаю, я не думаю, что у нас есть какая-то проблема с достоверностью. Это проблема тех, кто хотел бы, чтобы так выглядела ситуация с Россией", – ответил Путин на вопрос о том, есть ли у РФ "проблема достоверности", и что будет предприниматься, чтобы эту проблему решить.

Кроме того, Владимир Путин пригласил Александера ван дер Беллена в Россию в любое удобное время.

"Будем рады видеть господина президента в России в любое удобное для него время", – сказал Путин после переговоров в Вене.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия и Австрия видят друг в друге надежных партнеров, и визит российского президента в Вену это подтверждает.

"В первую очередь надо сказать, что это уже шестой визит Путина в Австрию. Это говорит об особых отношениях России с Центральной Европой – с Германией, с Австрией. И Россия, и Австрия видят друг в друге партнеров, на которых можно положиться. Надо сказать, что за первые пять месяцев этого года только "Газпром" увеличил почти на 70% поставки газа в Австрию по сравнению с прошлым годом. Это говорит о "бешеном" развитии взаимоотношений, это говорит о том, что Центральная Европа, прежде всего Австрия с Германией, начали занимать особую позицию по отношению к России, скорректировали ее. Реализация "Северного потока-2" говорит о том, что Германия и Австрия видят большие перспективы в развитии взаимоотношений с Россией. И очередной визит Владимира Путина в Австрию это подтверждает", – сказал Михаил Смолин.

Он также отметил, что европейцы сегодня все больше стараются выйти из фарватера политики США. 

"Что касается внешнеполитического аспекта – обсуждение Ирана и прочих проблем, это говорит о том, что американцы создали очень шаткую ситуацию, в которой Европе приходится выбирать, оставаться ли ей в фарватере американской политики или занять более самостоятельную позицию. И корректировка позиции и Австрии, и Германии говорит о том, что крупный бизнес, наконец, высказался за то, чтобы не следовать в фарватере политики санкций, а выбирать то, что выгодно этим корпорациям, а значит, отчасти и этим странам", – заключил политолог.

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