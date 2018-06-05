Политолог: отношение к СМИ – повод для больших проблем Киева с Западом

ОБСЕ раскритиковала украинский список "изменников" с именами журналистов. Такую позицию политолог Олег Игнатов назвал ожидаемой. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал публикацию украинскими властями списка так называемых изменников с именами журналистов, сообщается на сайте организации.

"Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент", – написал Дезир в письме украинским властям.

Он подчеркнул, что журналисты должны иметь возможность "свободно и открыто выражать свое мнение".

"Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, – значит подвергать их большому риску, этого нельзя допускать", – добавил Дезир.

На прошлой неделе пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала на Facebook список из 26 так называемых изменников, которые критиковали власти после инсценировки убийства Аркадия Бабченко. В списке фигурируют два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко – глава Национального союза журналистов Украины, аффилированного с МФЖ и ЕФЖ.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов назвал позицию представителя ОБСЕ ожидаемой.

"Уже было несколько случаев, когда Украина пыталась представить людей, занимающихся журналистикой, как людей, которые занимаются политической деятельностью. Можно вспомнить случай с (руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом) Вышинским, с другими украинскими журналистами, которые подвергаются давлению за свою позицию. То есть украинские власти считают журналистику, которая не следует в общем русле, разновидностью национального предательства. И с этим, конечно, связаны большие проблемы между Украиной и Западом, это большой повод для напряжения между ними. И то, что ОБСЕ обратит внимание на этот факт, думаю, следовало ожидать", – сказал Олег Игнатов.

На прошлой неделе МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Информацию прокомментировали все ведущие госведомства, в том числе МИД страны. Но затем СБУ опровергла сведения об убийстве, руководитель службы Василий Грицак заявил, что слухи распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

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