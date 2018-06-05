Эксперт: в споре с "Газпромом" Киев пытается "убить двух зайцев"

"Газпром" отреагировал на сообщения об аресте голландских активов компании. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Николай Хренков выразил мнение о том, против чего, в первую очередь, направлены действия Киева в споре с российской компанией.

"Газпром" знает о действиях "Нафтогаза" в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, но не получал официальных уведомлений, заявили в компании.

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "Газпром" будет защищать свои права "в соответствии с применимым законодательством".

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и феврале этого года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 млрд долларов с "Газпрома" – в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. В "Нафтогазе" сообщили о поддержке судом его ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а пятого июня – об аналогичном решении по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В Нидерландах, согласно отчетности "Газпрома" за первый квартал текущего года, расположены шесть подконтрольных ему предприятий, в их числе дочерняя компания South Stream Transport B.V., которая реализует проект "Турецкий поток".

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков высказал мнение о том, чего добивается украинская сторона.

"Украинская сторона хочет одним выстрелом убить двух зайцев: получить капитал и, действуя именно против этих компаний, затруднить реализацию проекта "Северный поток-2". Для Украины реализация этого проекта означает падение доходов от транзита, то есть она лишается доходов, которые имеет сейчас. Такова хитрость украинцев: постараться с России деньги выцыганить и при этом параллельно помешать реализации проекта. Они думают так: глядишь, что-то из этого получится… И я не исключаю, что эти действия украинской стороны находят полную поддержку в Вашингтоне, а, может, оттуда и курируются. По той причине, что Вашингтону тоже не выгодно строительство "Северного потока-2", чего они, кстати, и не скрывают. Таким образом, здесь в одном клубке оказалась замешана и политика, и геополитика, и экономика. Но я уверен, что "Газпром" будет бороться, и "порвать" "Северный поток-2" у Украины не получится", – сказал Николай Хренков.

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