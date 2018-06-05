Политолог: интересы Италии состоят в развитии сотрудничества с Россией

Новое правительство Италии выступит за отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил, чем обусловлена такая позиция.

Новое правительство Италии будет продвигать отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

"Мы станем сторонниками открытости по отношению к России, которая в последнее время консолидировала свою роль в разрешении различных геополитических кризисов, мы будем продвигать пересмотр системы санкций, которые подавляют российское гражданское общество", – заявил он, представляя программу своего правительства в верхней палате парламента.

При этом, как подчеркнул Конте, Италия подтверждает "убежденную приверженность к НАТО с США в качестве привилегированного союзника".

Необходимость отмены санкции в отношении в РФ содержится в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабинета министров. В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)". В этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил причину появления этого пункта в итальянском "правительственном контракте".

"Есть два процесса: один идет снизу, когда рядовые граждане начинают задавать вопросы о смысле антироссийских санкций. И второй процесс – политический, когда евроскептики, которые формируют сейчас новое правительство Италии, уверены, что "евросолидарность" не должна противоречить здравому смыслу. Они считают, что страна должна действовать, исходя из своих интересов. А интересы Италии состоят в том, чтобы развивать сотрудничество с Россией, и избиратели этих партий поддерживают такую позицию, потому что Италии нужен экономический рывок. А чтобы был такой рывок, нужна точка приложения капитала, но в Европе таких точек нет – а те, которые есть, уже заняты немцами с французами, которые итальянцев не ждут. Поэтому здесь разумный расчет политиков – нужно не просто отменять санкции, а увеличивать объемы сотрудничества с Россией. Они под этим лозунгом шли на выборы и под этим лозунгом они победили", – сказал Дмитрий Журавлев.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве в украинский кризис, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.

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