Политолог: Порошенко не понимает – что можно Лондону, то не позволено Киеву

Президент Украины Петр Порошенко назвал методы СБУ в "деле Бабченко" допустимыми. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин обратил внимание, что Киев в "убийстве" журналиста, по сути, использовал тот же алгоритм, что и Британия в "деле Скрипалей".

Президент Украины Петр Порошенко назвал допустимыми методы, использованные в деле Аркадия Бабаченко Службой безопасности Украины (СБУ), которая устроила инсценировку убийства журналиста якобы "для защиты свободы слова".

"Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить журналистов, мы должны будем использовать подобный метод", – заявил президент Украины в интервью испанской газете El País , отметив, что "в любом случае, приказ давал не президент, а специальный прокурор (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – ред.)".

Порошенко заявил, что украинские власти "арестовали виновного и в очень недалеком будущем докажут, откуда поступали деньги, приказы, списки журналистов для убийств".

Отвечая на вопрос, сообщил ли президент Украины странам ЕС о "списке из тридцати возможных целей" которых, как утверждает СБУ, планировали убить наряду с Бабченко, Порошенко ответил отрицательно. "Я нет. Но спецслужбы на этом уровне сотрудничают", – сказал украинский лидер.

Ранее "Репортеры без границ" выразили негодование в связи с инсценировкой убийства Бабченко для ведения информационной войны. В ответ глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что "если бы была такая возможность… мы бы делали так каждый день". Он также пообещал, что украинские спецслужбы больше не будут руководствоваться общественным мнением о них.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что в Киеве искренне не понимают, почему им предъявляют претензии, если они сделали все так, как до этого сделал Лондон в инциденте с "отравлением" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Ничего удивительного в заявлении Порошенко нет, он действительно изумлен и не понимает, какие к нему предъявляются претензии. Ведь он все сделал по тому же самому алгоритму, что и Великобритания в деле со Скрипалями. Более того, он даже предъявил обвиняемого, и неважно, совершал этот человек преступление или не совершал, главное, что у Порошенко есть якобы исполнитель преступления. Порошенко думает: ведь со Скрипалями – все то же самое, и все поверили, так почему же этому делу никто не верит? И он действительно искренне расстроен. Поэтому Порошенко обращается к западной прессе, мол, поймите, мы все правильно сделали – так же как старшие товарищи. Порошенко просто не понимает: то, что позволено Лондону, то не позволено Киеву", – сказал Игорь Шишкин.

На прошлой неделе сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Аркадия Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили возле его квартиры. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко – украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

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