Политолог: Порошенко не понимает – что можно Лондону, то не позволено Киеву

Президент Украины Петр Порошенко назвал допустимыми методы, использованные в деле Аркадия Бабаченко Службой безопасности Украины (СБУ), которая устроила инсценировку убийства журналиста якобы "для защиты свободы слова".
Порошенко заявил, что украинские власти "арестовали виновного и в очень недалеком будущем докажут, откуда поступали деньги, приказы, списки журналистов для убийств".
Отвечая на вопрос, сообщил ли президент Украины странам ЕС о "списке из тридцати возможных целей" которых, как утверждает СБУ, планировали убить наряду с Бабченко, Порошенко ответил отрицательно. "Я нет. Но спецслужбы на этом уровне сотрудничают", – сказал украинский лидер.
Ранее "Репортеры без границ" выразили негодование в связи с инсценировкой убийства Бабченко для ведения информационной войны. В ответ глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что "если бы была такая возможность… мы бы делали так каждый день". Он также пообещал, что украинские спецслужбы больше не будут руководствоваться общественным мнением о них.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что в Киеве искренне не понимают, почему им предъявляют претензии, если они сделали все так, как до этого сделал Лондон в инциденте с "отравлением" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Ничего удивительного в заявлении Порошенко нет, он действительно изумлен и не понимает, какие к нему предъявляются претензии. Ведь он все сделал по тому же самому алгоритму, что и Великобритания в деле со Скрипалями. Более того, он даже предъявил обвиняемого, и неважно, совершал этот человек преступление или не совершал, главное, что у Порошенко есть якобы исполнитель преступления. Порошенко думает: ведь со Скрипалями – все то же самое, и все поверили, так почему же этому делу никто не верит? И он действительно искренне расстроен. Поэтому Порошенко обращается к западной прессе, мол, поймите, мы все правильно сделали – так же как старшие товарищи. Порошенко просто не понимает: то, что позволено Лондону, то не позволено Киеву", – сказал Игорь Шишкин.
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