Эксперт: США пытаются узаконить свое присутствие в Сирии

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией

Самолеты западной коалиции атаковали деревню на северо-востоке Сирии, есть погибшие среди мирных жителей, сообщили сирийские СМИ. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Авиация международной коалиции во главе с США атаковала деревню в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, сообщает национальное агентство САНА.

Жертвами удара стали не менее десяти человек, в том числе женщины и дети. "Самолеты "международной коалиции" обстреляли дома граждан в деревне Джазаа к северу от Дашиши", – сообщило агентство со ссылкой на местные источники. Также значительный ущерб нанесен частному и государственному имуществу.

Как сообщали курируемые США "Сирийские демократические силы", их отряды освобождают районы Дашиша от оставшихся террористов "Исламского государства"*.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Они (американские военные) любую свою бомбардировку в Сирии объясняют как удар по остаткам ИГ*. Для них эти бомбардировки – это основание для объяснений, что остаются террористические банды на северо-востоке Сирии. Тем самым обосновывается продолжение участия американских вооруженных сил в борьбе против террористов и легитимизация их пребывания на территории Сирии", – сказал Владимир Фитин.

За последние месяцы САНА несколько раз сообщало о гибели мирных жителей при ударах коалиции.

Так, 2 мая стало известно о гибели 25 человек при атаке на деревню Эль-Фадыль, а десять дней спустя – о том, что коалиция разбомбила две деревни в провинции Эль-Хасака, тогда погибли 17 человек. В начале июня удару подверглась деревня Диб-Хададж, погибли восемь человек.

Сама коалиция признает, что с августа 2014 года – с начала операции "Непоколебимая решимость" – от ее авиаударов в Сирии и Ираке погибли 892 мирных жителя.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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