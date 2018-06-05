Крымский депутат рассказал, с чем связаны заявления в Раде о засухе в Крыму

Украина устроила засуху в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, заявили в Верховной раде. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления очень далеки от реальности.

Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что Украина создала реальные "проблемы" с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал. По его словам, на полуострове уже не осталось сельского хозяйства.

"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", – заявил Джемилев интернет-порталу "Обозреватель".

Депутат также отметил, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения полуострова, а если подачу воды восстановят, украинцы "снова быстро ее перекроют".

В Крыму заявление Джемилева опровергли. Как отметил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, серьезных проблем с водоснабжением на полуострове нет. По его словам, Джемилев выдает желаемое за действительное.

"Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось", – сказал Фикс.

При этом, по его словам, в некоторых районах республики аграрии действительно пострадали из-за отсутствия дождей, но этот вопрос будет решен.

В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что заявление Джемилева далеко от реальной действительности.

"В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации в четырех муниципальных образованиях. Но засуха связана, в первую очередь, с природными условиями – в Крыму сейчас сложилась засушливая погода, без осадков, и именно это повлекло за собой эту ситуацию. Да, четыре года назад действия Киева, связанные с перекрытием Северо-Крымского канала, серьезно повлияли на водоснабжение полуострова. Но сегодня нет никаких проблем ни с питьевой водой, ни с водоснабжением населения. Страдает исключительно сельское хозяйство северного Крыма, но и здесь найдены решения – артезианские скважины и новые водопроводы", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, агрессивные заявления киевских политиков связаны с начавшимся на Украине предвыборным периодом.

"Сейчас наступил период предвыборной кампании на Украине, кампания очень сложная – мы видим, какие реалии там сложились. Те политики, которые своим прошлым, так или иначе, связаны с Крымом, не упускают возможности поспекулировать крымскими вопросами. Но от этих людей можно услышать либо враждебную риторику, либо пустые слова", – отметил Владислав Ганжара.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

*Экстремистская организация, запрещена в России.

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