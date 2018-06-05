Эксперт: у РФ меньше военных баз в мире, чем у США. Но главное – в другом

Newsweek сравнил уровень военного присутствия США и России в мире. По словам военного политолога Алексея Подберезкина, издание пытается сравнивать несопоставимые вещи. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Россия способна оказывать влияние на мировой арене, несмотря на то, что по количеству военных баз уступает Соединенным Штатам, пишет Newsweek.

Отмечается, что крупных военных объектов за рубежом у России 21, в то время как у Вашингтона этот показатель достигает нескольких сотен – от 600 до 900. Даже несмотря на то, что в это число входят базы, на которых размещено не более 10 американских военнослужащих, по количеству объектов США обгоняют Россию более чем в десять раз, отмечает автор материала.

При этом такое соотношение не мешает Москве оказывать "непропорционально большое" влияние в некоторых регионах, заявила изданию экс-заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас. По ее словам, Москва "в целом очень хорошо экономит силы и использует не больше ресурсов, чем нужно для достижения поставленных целей".

"Если бы у России было больше ресурсов, я думаю, они охотно согласились бы иметь такие же возможности, которые дает большее число военных баз. Тем не менее, сейчас Москва делает все, что может с теми средствами, которые есть в ее распоряжении", – заключила Фаркас.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал публикацию.

"Сравнивать военное присутствие в мире России и США может только человек, который распрощался с рациональным восприятием действительности – это несопоставимые величины. Военное присутствие России очень ограничено и в регионах, и по масштабам. На самом деле есть только шесть точек, где Россия располагает военными базами, а не пунктами обслуживания. И это по сравнению с полутора тысячами таких точек и баз, которыми обладают США. Но самое главное – в другом. Строго говоря, такого, как у США количества баз нам и не нужно – концепция России исключает глобальное влияние. Ведь военно-техническая политика определяется политическими задачами. У нас и нет такой задачи – распространить свое влияние по всему миру. Возможно, такая задача стояла в свое время у Советского Союза. Сейчас такие политические задачи просто отсутствуют", – сказал Алексей Подберезкин.

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