"Странно и глупо". Политолог о призывах в Раде бойкотировать ЧМ-2018

В Верховной раде Украины призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию и бойкотировать ЧМ-2018. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что Киев пытается лишить украинцев радости, которая и так нечасто бывает в их жизни.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская правда".

По словам Геращенко, поездка в Россию является "рискованной" для граждан Украины. "Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к вам даже консулов", – подчеркнула Геращенко. "Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России", – добавила вице-спикер.

Ранее МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию для посещения матчей Чемпионата мира по футболу.

По утверждению ведомства, пребывание граждан Украины на территории России якобы "связано с серьезными угрозами для личной безопасности".

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, в свою очередь, предсказал украинцам "гарантированные провокации" на ЧМ.

Российский МИД посоветовал украинским болельщикам не слушать "всяких дураков". "Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола!", – говорилось в записи на странице МИД в Twitter на русском и украинском языках.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал призывы в Верховной раде к украинским болельщикам.

"Странный призыв. Они бы в Раде лучше сами себя призывали поддержать население Украины хотя бы гривной. А они пытаются лишить людей радости, которая и так нечасто встречается в жизни простого украинца, лишить всемирного праздника футбола. Про спорт говорят: спорт, ты – мир! Олимпиады останавливали войны. А Украина в данном случае идет вразрез с традициями человечества и человечности. Глупость это, конечно. Но украинским болельщикам все равно, что там заявляют наверху, у них своя жизнь, они хотят увидеть мастеров футбола", – сказал Александр Дудчак.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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