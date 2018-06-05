"Наиболее негативный сценарий". Эксперт о развитии ядерной программы Ирана

Иран заявил, что намерен сообщить МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана в стране. Возможен ли какой-то компромисс в этой ситуации, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Борис Долгов.

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что ведомство направит в МАГАТЭ письмо о том, что Иран начинает увеличивать мощности по обогащению урана, сообщает агентство ISNA.

"В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана) начнется в понедельник", – заявил Камальванди в интервью агентству.

Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).

В сентябре 2015 года замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Иран способен в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч ЕРР с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов предположил, как могут развиваться события.

"Это наиболее негативный сценарий. Иран заявлял, что в случае, если США выйдут из ядерного соглашения, те европейские страны, которые хотят участвовать в соглашении, хотят, чтобы Иран соблюдал эти соглашения, должны компенсировать потери Ирана от действий США. Но не было никаких действий со стороны этих европейских стран и Иран объявил, что он будет возобновлять свою ядерную программу. Но я бы все-таки не ставил окончательную точку, поскольку здесь целый ряд обстоятельств. Прежде всего, Израиль считает, что само по себе существование ядерной программы приведет к появлению у Ирана ядерного оружия, это неприемлемо для Израиля и для США, которые поддерживают Израиль. Я думаю, будут заявления, угрозы в адрес Ирана. Возможно, это приведет к какому-то компромиссу, к началу каких-то новых переговоров, и Иран все-таки продолжит соблюдение этих условий, может быть, на новом уровне. Если же не будет нового соглашения, это может привести к достаточно серьезным последствиям, конфликтным ситуациям между Ираном, США и Израилем", – сказал Борис Долгов в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Соглашение было достигнуто "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

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