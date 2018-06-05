Мнение: Украина – пример галопирующего разрушения государственности

В ВМС Украины предупредили о "точке невозврата" для национального судостроения. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что это говорит о ситуации в стране в целом.

В бюджете Украины нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Если деньги не найдут, военному судостроению страны грозит "точка невозврата", заявил командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко в эфире Інше.ТВ.

По его словам, на строительство корабля планировалось выделить 1,3 миллиарда гривен (51 миллион долларов).

"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Проходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", – сказал Воронченко.

Он добавил, что обратился по этому поводу к нардепам и президенту. Сейчас украинские власти пытаются найти средства.

"Как угодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен дайте на флот", – заявил вице-адмирал.

По его словам, в отрасли задействованы приблизительно девять тысяч человек, около двухсот предприятий и зарубежные партнеры, которые ждут "зеленый свет".

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Этот случай – пример критической утраты Украиной способности выполнять взятые на себя обязательства. Это еще один аспект, демонстрирующий разрушение государственности на Украине, помимо утраты способности управлять своей экономикой, своими предприятиями, контролировать безопасность на своей территории, иметь эксклюзивное право на формирование юридических и общественных норм. При этом на публичном уровне никто об этом говорить не хочет, потому что он будет подвергнут критике. Но от этого факт не перестает быть фактом – никакой крупный проект на современной Украине не может быть реализован. Публичная политика расходится с реальными действиями. На публичном уровне происходит формирование образа чуть ли не великой державы, значимого субъекта международной политики, улучшающего жизнь населения на своей территории. А в реальности ничего этого нет. Украина – пример галопирующего разрушения и государственности, и норм ответственности, в том числе, в публичной политике", – сказал Владимир Киреев.

Строительство на Украине первого корвета по проекту 58250 началось в 2011 году, его планировали завершить за год. Сроки неоднократно сдвигались. В прошлом году сообщалось, что спуск первого корабля на воду должен произойти в 2022 году. Всего запланировано строительство четырех корветов данного проекта.

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