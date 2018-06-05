Мнение: Клинтон обижен за свою жену, неудачного кандидата в президенты

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее супруг экс-президент Билл Клинтон на съезде Демократической партии в Филадельфии

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее супруг экс-президент Билл Клинтон на съезде Демократической партии в Филадельфии

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия. Свое объяснение чувств экс-президента США в эфире радио Sputnik дал политолог Юрий Почта.

Российское "вмешательство" в американские выборы 2016 года "разозлило" экс-президента США Билла Клинтона. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Parisien.

"На самом деле, я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился", – заявил Клинтон, отвечая на вопрос, что его злит.

Россия, по мнению 42-го президента США, также пыталась повлиять на выборы во Франции, Германии и Нидерландах.

В США идет расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Заявление Клинтона прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

"Я могу понять Билла Клинтона – он обижен за свою жену, неудачного кандидата в президенты США. Сами американские политики обвиняют Хиллари (Клинтон) в том, что она никак не примирится с поражением и продолжает борьбу с (президентом США Дональдом) Трампом, привлекая и политические, и финансовые круги. Поэтому Трамп до сих пор не может полностью утвердиться в качестве президента: его сдерживают, ограничивают, против него ведут расследование, ему угрожают импичментом. Но Билл (Клинтон), как мы помним, сам проходил процедуру импичмента, просто не удалось тогда лишить его поста президента за историю с Моникой Левински. Именно после этой истории для меня лично стало очевидно, что мораль в американской политике – понятие очень относительное", – сказал Юрий Почта.

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