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Политолог: для прибалтийских политиков русофобия – это политический капитал

09:1405.06.2018
01920
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭкс-президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес. Архивное фотоЭкс-президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Санкт-Петербурге ответили на угрозы бывшего президента Эстонии. Заявление Тоомаса Хендрика Ильвеса – пример того, как не нужно себя вести, отметил в эфире радио Spuntik политолог Владимир Шаповалов.

Заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может потерять Санкт-Петербург, безответственно и сделано "в угоду конъюнктурным интересам". Такое мнение высказал в интервью РБК депутат законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок.

"Ничего общего с реальностью это заявление не имеет", – подчеркнул парламентарий.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал заявление Ильвеса "идиотизмом". "У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит", – считает парламентарий.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес ранее заявил, что Россия может "лишиться" нескольких крупных городов, если нападет на его страну.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", – заявил Ильвес в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

Бывший президент также подчеркнул, что "опасность" со стороны России заключается в "дискредитации" Таллина, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Spuntik объяснил, почему из Прибалтики звучат такие заявления.

"К сожалению, политические элиты стран Балтии превратились в русофобский центр, постоянно разжигающий антироссийские настроения и способствующий росту неприятия России в западном мире. Политики стран Балтии рассматривают русофобию как своего рода политический капитал, который позволяет им получать дополнительные средства от западного сообщества якобы на безопасность, охрану рубежей. Здравый смысл там давно молчит. Подобного рода заявления носят не просто откровенно русофобский характер, но направлены на разжигание конфликта и   дальнейшую эскалацию напряженности. Заметьте, что ни один российский политик никогда не делал заявлений о том, что Россия захватит Таллин, Тарту, Нарву или какие-то иные территории Эстонии. Об этом говорит только эстонский экс-президент", – отметил Владимир Шаповалов.

По его мнению, заявления бывшего президента характеризуют Тоомаса Хендрика Ильвеса как безответственного политика.

"Это пример безответственности и того, как не нужно себя вести на мировой арене, особенно в условиях серьезной напряженности. Такая ситуация  вписывается в известную формулу "хвост виляет собакой". Точнее, пытается вилять. Эстонский политик, бывший государственный деятель, пытается усилить напряженность между двумя сверхдержавами. Конечно, подобного рода действия не должны поощряться как со стороны США, так и со стороны граждан Эстонии, которые заинтересованы в нормальных отношениях с Россией", – сказал Владимир Шаповалов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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