Мнение: из России хотят сделать набор стереотипов

Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Работу журналистов оценил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Австрию дал большое интервью местному телеканалу ORF. В нем были затронуты наиболее актуальные темы мировой политики, среди которых ситуация в КНДР, расследование крушения малайзийского Boeing на Украине, мнимые вмешательства РФ в выборы других стран.

В начале беседы Владимир Путин отметил, что Австрия на протяжении долгого времени является для России "традиционным и надежным партнером в Европе".

Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована в разобщении Европейского союза. Он напомнил, что в настоящее время торговый оборот со странами ЕС составляет почти €250 млрд.

В ходе 45-минутного интервью Путин вынужден был несколько раз призывать ведущего к терпению, а в какой-то момент даже перешел на немецкий, чтобы урезонить его.

"Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?" – сказал Путин, когда ведущий, не дослушав ответ на свой вопрос о крушении в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, сделал попытку уточнить позицию президента России.

Ведущий хотел переформулировать вопрос, когда Путин еще не закончил отвечать. "Сейчас, секундочку, не торопитесь. Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны – вашей", – отреагировал Путин.

Были и менее серьезные вопросы. В частности, Владимиру Путину пришлось объяснять, откуда на сайте Кремля появляются его фотографии "в полуголом виде".

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik объяснил, с чем связана такая манера ведения интервью.

"Это просто пропагандистская работа, даже не самая умная. Условно говоря, кому-то хочется сделать из России некий набор стереотипов. То есть готовности к сложному восприятию России становится все меньше и меньше. Но это на уровне журналистов-пропагандистов. С другой стороны мы видим и обратный процесс. Например, все чаще раздающиеся голоса в бундестаге о возвращении России в "Большую восьмерку". Я, конечно, сомневаюсь, что это необходимо. Но, тем не менее, с одной стороны у ряда политиков мы наблюдаем готовность относиться к России иначе, а с другой стороны – попытку создать некий полукомедийный, полукриминальный образ России на потеху публике. Нечто вроде комикса, где одна страничка смешная, а какая-то другая демонстрирует страшных и жутких монстров", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

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