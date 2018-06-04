Коллега Леонида Неведомского: это был фантастический человек

Актер Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба театра. Актер умер 3 июня.
Помощник художественного руководителя по связям со СМИ Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Ирина Шимбаревич в эфире радио Sputnik рассказала о том, каким запомнился коллективу театра Леонид Неведомский.
"Все мы в шоке. Пятьдесят лет в прошлом году мы отметили, как Леонид Витальевич пришел в театр. То есть 51 год он отдал родному театру. Играл роли и главные, и второстепенные, и эпизодические. Очень любил свой театр, был потрясающим другом и коллегой, очень отзывчивым, добрым человеком. Буквально до последнего, до самого недавнего времени играл в спектакле "Мария Стюарт" Фридриха Шиллера – играл Амиаса Паулета, это последняя роль, в которой мы его видели на сцене. А всего он сыграл огромное количество ролей, и это были совершенно разные роли – и драматические, и характерные, у разных авторов, у разных режиссеров. Леонид Витальевич очень достойную жизнь прожил и как актер, конечно же, состоялся. У него много было потрясающих ролей и на сцене, и в кино. И у него был удивительной красоты голос, который был всегда очень узнаваем. Он – "товстоноговец", товстоноговский артист, и при этом фантастический, невероятный человек", – сказала Ирина Шимбаревич.
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