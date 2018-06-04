Коллега Леонида Неведомского: это был фантастический человек

Актер БДТ имени Г.А. Товстоногова Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни. В эфире радио Sputnik его коллега, помощник художественного руководителя театра по связям со СМИ Ирина Шимбаревич поделилась воспоминаниями об артисте.

Актер Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба театра. Актер умер 3 июня.

© РИА Новости / Рудольф Кучеров Перейти в фотобанк Актриса Элизабет Тейлор в роли матери и актер Леонид Неведомский в роли отца на съемках фильма "Синяя птица"

"Коллектив БДТ имени Г.А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил", – говорится в сообщении.

Помощник художественного руководителя по связям со СМИ Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Ирина Шимбаревич в эфире радио Sputnik рассказала о том, каким запомнился коллективу театра Леонид Неведомский.

"Все мы в шоке. Пятьдесят лет в прошлом году мы отметили, как Леонид Витальевич пришел в театр. То есть 51 год он отдал родному театру. Играл роли и главные, и второстепенные, и эпизодические. Очень любил свой театр, был потрясающим другом и коллегой, очень отзывчивым, добрым человеком. Буквально до последнего, до самого недавнего времени играл в спектакле "Мария Стюарт" Фридриха Шиллера – играл Амиаса Паулета, это последняя роль, в которой мы его видели на сцене. А всего он сыграл огромное количество ролей, и это были совершенно разные роли – и драматические, и характерные, у разных авторов, у разных режиссеров. Леонид Витальевич очень достойную жизнь прожил и как актер, конечно же, состоялся. У него много было потрясающих ролей и на сцене, и в кино. И у него был удивительной красоты голос, который был всегда очень узнаваем. Он – "товстоноговец", товстоноговский артист, и при этом фантастический, невероятный человек", – сказала Ирина Шимбаревич.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Леонид Неведомский и Татьяна Доронина в сцене из кинофильма "Мачеха" киностудии "Мосфильм"

Неведомский родился в 1939 году в Витебске. В 1963 поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте, затем присоединился к труппе БДТ. На его счету более 40 ролей в театре и свыше ста – в кино. В 2009 году актер получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Становился лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит", а также премии им. Николая Симонова.

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