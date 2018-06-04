Политолог: Киев адресует процесс над Савченко украинским элитам

Надежда Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. 14 мая 2018

Надежда Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. 14 мая 2018

СБУ опубликовала результаты проверки депутата Рады Надежды Савченко на полиграфе. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение о том, что хочет показать Киев на примере процесса над Савченко.

Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота и в других преступлениях, заявили в СБУ. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что комиссия экспертов представила "категоричные выводы" о том, что у Савченко были "положительные психофизические реакции", которые указывают на то, что она "обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя". В ведомстве утверждают, что Савченко также "участвовала в подготовке вооруженного захвата власти", для чего "подыскивала и перевозила оружие".

Также в СБУ заявили, что депутат "разработала четкий план убийства руководства" и договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на представителей власти.

"Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной рады", – добавили в ведомстве.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. В марте суд арестовал Савченко на два месяца, в мае апелляционная инстанция оставила ее под стражей.

В суде она заявила, что объявляет голодовку, однако в мае прервала ее для повторного допроса на полиграфе.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов назвал процесс над Савченко показательным.

"Процесс над Савченко – это процесс для украинских элит, чтобы они даже не думали бастовать, не говоря уже о военном перевороте, о глубокой степени протеста. Думаю, что на примере Савченко власти хотят показать, что будет со всеми, кто попытается изменить принципы системы власти, правила игры. В отношении Савченко все сделано показательно. По поводу того, сможет ли это дело отразиться на будущих президентских выборах: дело в том, что украинская политика уже перешла в стадию, когда рейтинги особого значения не имеют, а большее значение имеет силовая поддержка и "крыша" внешнеполитических кураторов. До тех пор, пока у киевского режима это есть, для них рейтинги не будут иметь значения", – сказал Семен Уралов.

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