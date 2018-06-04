Политолог: Трамп "связан по рукам и ногам"

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему встреча с лидером США Дональдом Трампом до сих пор не состоялась. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров отметил, что противоречия между ветвями власти в США ставят позиции Трампа в подвешенное состояние.

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

"Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США", – заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, выдержку из которого приводит австрийское радио.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе встречи по-прежнему наблюдается "дефицит конкретики".

На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи президентов. Собеседник издания отметил, что организация официальной встречи Путина и Трампа – текущий проект посла США в России Джона Хантсмана, который длится уже "несколько месяцев".

При этом в конце мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи пока не прорабатывается.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал ситуацию.

"Позиция России складывается из понимания противоречий, существующих между исполнительной и законодательной властью в США. До выборов в конгресс в ноябре текущего года, до тех пор, пока Трамп либо обретет поддержку своих однопартийцев, либо закрепится в каком-то ином положении, когда будет достигнут определенный статус-кво и станет понятно, что ситуация не находится в подвешенном состоянии, стратегические договоренности с Трампом не будут иметь никакой силы. Поскольку ему всегда придется согласовывать любые решения с парламентариями, которые во многом с ним не согласны. То есть Трамп связан по рукам и ногам – его решения могут не получить поддержки", – сказал Игорь Шатров.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле прошлого года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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