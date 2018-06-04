Эксперт: роль России в урегулировании ситуации вокруг КНДР повышается

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова и договорились усилить координацию по этой проблеме, говорится в сообщении МИД КНР.
"Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, согласились усиливать координацию и взаимодействие, делать усилия для денуклеаризации и установления продолжительного мира на Корейском полуострове", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась в воскресенье, 3 июня, в Претории, где в понедельник открывается заседание министров иностранных дел стран БРИКС.
В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов отметил, что роль России в урегулировании ситуации вокруг КНДР повышается.
"Активность России – очень вовремя в ситуации вокруг КНДР, потому что Корея – наш сосед, в отличие от Соединенных Штатов, которые находятся в тысячах километрах от нее. Из всех четырех главных игроков – США, Китая, России и Японии – лучше всего корейцы исторически относятся именно к России, причем, хорошо относятся и на севере, и на юге… В разговоре Сергея Лаврова с китайским коллегой обсуждалась позиция обеих стран накануне предстоящих переговоров (главы КНДР) Ким Чен Ына с (президентом США) Дональдом Трампом в Сингапуре. Общая позиция до Ким Чен Ына будет наверняка доведена, и она наверняка будет иметь характер поддержки двух ведущих региональных держав. Так что роль России повышается, и это правильно. КНДР – небезразличный нам сосед", – сказал Владимир Терехов.
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