Эксперт: угрозы Гройсмана уйти в отставку – "игра на нервах" Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что стоит за этим громким заявлением.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании антикоррупционного суда.

Выступая на брифинге, Гройсман заявил, что "принял для себя" такое решение.

По мнению депутата Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, Гройсман сделал это заявление "не из-за такого огромного стремления победить коррупцию, а из-за желания любой ценой получить миллиардный кредит МВФ, который будет разворован чиновниками".

"Лучше бы он ушел в отставку из-за неспособности правительства обеспечить рост украинской экономики, а украинцев – работой и достойной зарплатой", – написал Мосийчук на своей странице в Faceboоk.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что своим заявлением Гройсман демонстрирует политические амбиции.

"Заявление Гройсмана подтверждает ранее уже отмеченную тенденцию среди почти всех премьер-министров Украины – играть самостоятельную скрипку в украинской политике, а не быть просто бледной тенью украинского президента. Надо отдать должное Гройсману, в этом он достаточно осторожен – не так рельефно демонстрирует свои политические амбиции. Тем не менее, они, на мой взгляд, есть. Делая такое заявление, Гройсман играет на нервах, он создает попытку блефа, поскольку до выборов президента и выборов парламента на Украине осталось совсем немного времени. Он понимает, что в такой ситуации ему мало что угрожает. Гройсман повышает ставку в своей политической игре, и хотя его отставки, скорее всего, не будет в ближайшее время, он действительно может совершить какой-то ход в преддверии выборов. Этими заявлениями он демонстрирует, что не действует как член команды Порошенко", – сказал Эдуард Попов.

Верховная рада 1 марта приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Документ еще должен пройти второе чтение. 23 мая Рада приступила к рассмотрению поправок к законопроекту, предложенных депутатами, однако они не были приняты. Создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Президентские выборы на Украине запланированы на 2019 год.

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