Аналитик: среди европейцев есть настрой на сотрудничество с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik рассказал об отношении европейцев к сотрудничеству с РФ.

У России нет цели кого-то разобщить в Европе, напротив, Москва заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ посетит Вену с рабочим визитом 5 июня.

"У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", – сказал Путин в интервью австрийскому телеканалу, фрагмент которого показали в новостной программе.

Полное интервью выйдет вечером в понедельник.

В свою очередь посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости рассказал, что программа визита Владимира Путина в Вену – очень насыщенная. Она предусматривает переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, состоится встреча с ведущими представителями деловых кругов России и Австрии, планируется открытие выставки Эрмитажа в Вене.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что в Европе есть те, кто выступает за восстановление в полном объеме связей с Россией.

"Мы видим, что в Европе есть достаточно широкие круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с Москвой. Во-первых, это представители бизнеса, которые хотят развивать экономические отношения с Россией. Во-вторых, мы слышим от части европейских политиков заявления о том, что сближение, или хотя бы благожелательный нейтралитет по отношению к России – это было бы неплохо", – отметил Михаил Нейжмаков.

Движение к восстановлению связей с Россией продолжится, хотя на первых порах оно будет не очень быстрым, считает аналитик.

"Настрой среди европейцев есть, но и значительная инерция тоже есть. Призывы к сотрудничеству с Россией не значат, что это на деле скоро осуществится. Все равно будет определенная пробуксовка, будет давление со стороны тех групп, которые на такое сотрудничество не настроены, и будет оглядка на Вашингтон, который ведет свою игру и не хочет допускать здесь самостоятельного маневра европейцев", – заключил Михаил Нейжмаков.

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