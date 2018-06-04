"Жизненная артерия". Член ОП Крыма о железнодорожной части Крымского моста

Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трех типов", – говорится в сообщении.
"Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, то под железнодорожные – 2788 трубосвай", – добавили в инфоцентре.
По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 отмечено самое глубокое погружение трубосваи – 108 метров.
В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук отметил, что ввода железнодорожной части моста крымчане ждут с нетерпением.
"Мы с нетерпением ждем ввода железнодорожного моста, того момента, когда поезда пойдут через Крымский мост – тогда наш знаменитый красивый Симферопольский железнодорожный вокзал оживет и будет принимать большой поток туристов, отдыхающих и просто людей, которые будут приезжать в Крым. Поэтому мы его очень ждем, и уверены, что такой момент приближается. Сегодняшнее событие стимулирует наши ожидания, усиливает ощущения того, что грандиозный проект – строительство Крымского моста – выходит на финишную прямую. Увеличатся пассажиропотоки и грузопотоки – это очень важно для нас. Крымский мост, его железнодорожная часть – это жизненная артерия для Крыма", – сказал Александр Форманчук.
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