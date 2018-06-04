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"Трагикомедия абсурда". Политолог о действиях СБУ в отношении журналистов

11:5804.06.2018
(обновлено: 12:00 04.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в КиевеЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В СБУ отрицают, что вербовали корреспондента РИА Новости Ирину Высокович и утверждают, что это было "собеседование". Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

Сотрудники СБУ общались с корреспондентом РИА Новости Ириной Высокович в рамках "собеседования", передает украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Никто ее не вербовал, с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью", – утверждают в СБУ.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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По словам собеседника агентства, за поездку на Украину Высокович якобы получила "большую сумму денег". В пресс-службе также заявили, что журналистка сообщила о вербовке из-за того, что ей "не удалось выполнить задание". Представитель СБУ не уточнил, в чем именно заключалась "пропагандистская деятельность" Высокович.

СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с силовиками и докладывать о сотрудниках РИА Новости. Затем Высокович вернулась в Литву, где и рассказала о случившемся

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала подобную активность украинских спецслужб "трагикомедией абсурда".

"Украинские власти в очередной раз подтвердили, что Украина является полицейским государством и все больше укрепляется в таком состоянии. То, что с приезжающими журналистами спецслужбы проводят беседы – это, конечно, дикость. В целом все это – трагикомедия абсурда, над которой можно было бы посмеяться, если бы не страдали реальные люди, включая того же Кирилла Вышинского… По сути, это агония украинского государства, потому что назвать Украину полноценным правовым государством совершенно нельзя. Украина все больше превращается во что-то типа Сомали", – сказала Наталья Макеева. 

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Сотрудники СБУ также провели обыски в квартирах сотрудников представительства РИА Новости на Украине.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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