Военный эксперт: выявление террористических ячеек – это кропотливая работа

В Красноярске ФСБ задержала 11 вербовщиков террористов, сообщает краевое управление службы. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о сложностях обнаружения террористических ячеек

В Красноярске задержаны 11 участников религиозной ячейки, которые вербовали боевиков и переправляли их в террористические группы Сирии и Афганистана, сообщает краевое управление ФСБ.

По данным ведомства, лидер ячейки по телефону установил контакт с членами международной террористической организации за рубежом. Он вербовал своих соотечественников, работавших в регионе, в ряды боевиков и помогал переправлять их на территории, подконтрольные международным террористическим организациям.

Отмечается, что подозреваемые пропагандировали терроризм с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания. При обысках у них обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу.

Ранее, в мае, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении двоих организаторов по статьям "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической" и "Содействие террористической деятельности".

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

"То, что такая информация появляется, говорит о том, что ФСБ работает эффективно. А сложность выявления таких ячеек связана с тем, что основная вербовка идет посредством интернета. Существует огромное количество мессенджеров, средств общения, даже электронная почта, которые позволяют этим людям общаться долгое время скрытно. Поэтому выявление этих ячеек – это кропотливая работа. Она идет не день, не месяц – она идет постоянно. Рано или поздно, как бы эти боевики и вербовщики ни шифровались, они подпадают под внимание наших органов, далее идет разработка, и когда выясняется, что это та самая ячейка, вербовщики или хранители схронов, дальше идет оперативная работа, и такие группы ликвидируются", – сказал Алексей Леонков.

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