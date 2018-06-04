Эксперт: центральноамериканский узел вулканов "взбунтовался"

Власти Гватемалы сообщили о завершении извержения вулкана Фуэго. Эксперт Александр Жигалин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это извержение – лишь часть более масштабного явления.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале завершается спустя шестнадцать с половиной часов после начала, сообщает национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.

"Выброс пепла достигает высоты 4,5 тысячи метров над уровнем моря, происходят слабые и умеренные взрывы", – сообщила служба в Twitter.

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

По последним данным, жертвами извержения стали 25 человек, около 300 пострадали. Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 – в департаменте Эскуинтла и 275 – в Сакатепекесе.

Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования гватемальцам и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН Александр Жигалин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"На Гавайях было извержение, теперь здесь. Создается такое впечатление, что активизировался весь центральноамериканский узел вулканов. Та часть, которая находится между Северной и Южной Америками, "взбунтовалась". И пока непонятно, сколько это будет продолжаться. Прежде всего необходима, конечно, экстренная помощь, в первую очередь – это эвакуация людей из опасных мест, затем – ликвидация последствий, разрушений и помощь людям. В данном случае нужно принимать такие же меры, как при сильных пожарах", – сказал Александр Жигалин.

Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.

Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны.