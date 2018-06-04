Военный эксперт: Ан-124 уже давно стал российским

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

В России не исключили возобновления выпуска Ан-124 под новым брендом. Почему возник такой вопрос, в эфире радио Sputnik объяснил военный эксперт Виктор Баранец.

Выпуск самолета Ан-124 "Руслан" могут возобновить под новым брендом, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

"По всем международным правилам мы должны нести эту марку – Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этот самолет. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом", – рассказал он.

Сытник отметил, что инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.

"База Ан-124, но практически это будет другой самолет", – резюмировал он.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявил, что производство воздушного судна могут возобновить, однако окончательное решение еще не принято.

Ан-124-100 "Руслан" – самый грузоподъемный серийный грузовой самолет. Его сконструировали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. В то время он считался крупнейшим по габаритам самолетом в мире.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец разъяснил ситуацию.

"Украинцы, КБ "Антонов", по-прежнему настаивают на том, что Россия не может продолжать работы с этим самолетом, поскольку это приведет к проблемам безопасности. А Россия говорит, что в этот самолет уже вложено столько трудов и мозгов российских инженеров, техников, специалистов, что от того украинского Ан-124 остались одни очертания. Нельзя забывать, что две трети "Русланов", которые существуют сегодня в России, сделаны в Ульяновске – они сделали очень много, чтобы улучшить тактико-технические характеристики этой машины. Украинцы грозят нам судебными исками, но дело в том, что машина Ан-124 за эти долгие годы эксплуатации и модернизации, действительно, почти на 95 процентов стала уже российской. Так что тут их претензии безосновательны", – отметил Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Также он обратил внимание на то, что окончательное решение по модернизированному Ан-124еще не принято.

"Такая машина могла бы пригодиться. С другой стороны, у России сегодня есть великолепная модифицированная машина Ил-76 – это испытанный, проверенный практикой и войной "боец"… Готовность модернизировать Ан-124 – дело похвальное. Но надо смотреть и на размер военного бюджета, и советоваться с заказчиками, военными", – сказал Виктор Баранец.

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