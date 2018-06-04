Мнение: Киев из хулиганского полета Су-25 пытается делать что-то позитивное

Украинские военные объяснили предельно низкий полет Су-25 над пляжем. Собственное объяснение инцидента в эфире радио Sputnik дал эксперт Дмитрий Солонников.

В ВСУ прокомментировали полет украинского штурмовика Су-25 над пляжем близ поселка Кирилловка в Запорожской области.

Ранее в интернете опубликовали видео полета Су-25 над побережьем Азовского моря на высоте около десяти метров.

В ВСУ этот инцидент объяснили проведением учений противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника.

"Одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет Су-25 ВВС ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людям, находившимся на пляже, он не представлял", – заявил представитель пресс-службы ВВС Украины Дмитрий Струтинский. Его слова приводит УНН.

Он добавил, что скорость, которую держал самолет, позволяла выполнение подобного маневра.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что это – очень спорный ход.

"Возможно, с точки зрения летчика, это некое "красивое хулиганство". Теперь и его заметили, и граждане страны вспомнили, что на Украине есть военная авиация, которая может летать более или менее серьезно. Ну а командование в своих объяснениях из этого хулиганства попыталось сделать что-то позитивное. Очень спорно, насколько это удачный ход ", – сказал Дмитрий Солонников.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.