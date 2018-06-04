Мнение: политика Киева создает основу для человеконенавистнических взглядов

Украинский спортсмен рассказал о желании задушить за русский язык. Ни в каком государстве, кроме Украины, такие высказывания недопустимы, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью телеканалу "112 Украина" рассказал о неприязни и предубеждении к русскоговорящим людям.

Такое заявление спортсмен сделал в ответ на вопрос журналиста, принципиально ли ему добиваться победы над российскими соперниками.

"Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове – это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014 году, когда только все (государственный переворот на Украине, – ред.) начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка (предубеждение, – ред.) сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил", – сказал Стаховский, добавив затем, что часть про удушение была шуткой.

При этом само интервью проходило на русском языке, на что обратил внимание журналист. Спортсмен после этого сразу перешел на украинский и заметил, что его собеседник сам начал разговор не на государственном языке.

"Понятно. Только вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?" — пошутил журналист в ответ, после чего интервью продолжилось на русском.

Теннисист Сергей Стаховский – победитель семи турниров Ассоциации профессиональных теннисистов, а также финалист Открытого чемпионата США по теннису 2004 года в одиночном разряде среди юношей.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов оценил ситуацию в украинском обществе.

"Медийные люди там часто вынуждены транслировать ярко русофобскую риторику, чтобы работать, как им кажется, на свою благодарную аудиторию и одновременно обезопасить себя от пристального внимания государства в лице СБУ. Тем не менее, многие делают это абсолютно по велению сердца, поскольку текущая политическая позиция, тот фундамент, на котором стоит киевская власть, дает все основания для самых человеконенавистнических взглядов. И мы видим, что один за другим актеры, спортсмены, журналисты и различные общественные деятели высказываются вполне себе в духе Третьего рейха, переходя на самую настоящую нацистскую риторику. Спортсмену и любому общественному деятелю недопустимо так высказываться. Но это является общественным стандартом для Украины ", – сказал Александр Асафов.

По его словам, принятая сейчас на Украине пропаганда ненависти недопустима ни в одном другом государстве.

"Безусловно, за подобные высказывания киевским идеологам когда-нибудь придется держать ответ. Но пока бандеровский национализм – это официальная государственная идеология, такая риторика будет присутствовать. Это недопустимо ни в каком государстве, кроме Украины", – сказал Александр Асафов.

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